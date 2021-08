jardinier du Chartwell de Winston Churchill s’en prend au National Trust | Royaume-Uni | Nouvelles

Andrew Neil demande “que se passe-t-il au National Trust”

Claire Bryant est impliquée dans une bataille de trois ans avec l’association caritative depuis qu’elle a démissionné de son poste de jardinière dans sa propriété Chartwell à Westerham, Kent. Elle avait espéré devenir jardinière principale après avoir travaillé au domaine pendant cinq ans, mais affirme qu’elle a été “humiliée” devant des membres du public avec des critiques concernant sa performance dans son rôle actuel.

Et les juges de son tribunal du travail ont décidé à l’unanimité que Mme Bryant, 63 ans, avait été “licenciée injustement de manière constructive” par l’association caritative.

Mme Bryant a maintenant reçu un peu plus de 49 000 £ d’indemnisation pour licenciement abusif, discrimination et harcèlement, rapporte Surrey Live.

S’exprimant depuis la décision, Mme Bryant a déclaré: “Je peux honnêtement dire que je n’ai jamais été aussi proche d’une dépression nerveuse complète que je ne l’ai été au cours des trois dernières années. Cela a été horrible, absolument horrible.

“Cela a vraiment ébranlé chaque once de confiance que j’ai, mais pour moi, cela n’a jamais, jamais été une question d’argent. Il s’agit de pouvoir se défendre. Je ne voudrais aucun membre de ma famille ou de la famille de qui que ce soit. , d’avoir à traverser ça.”

Le tribunal, tenu à distance par vidéo à Ashford, dans le Kent, a accueilli les plaintes de discrimination directe et de harcèlement fondés sur le sexe en relation avec le poste supérieur auquel Mme Bryant a été invitée à postuler, et qui a été attribuée à un candidat de sexe masculin qui a obtenu un score nettement inférieur. qu’elle dans le processus d’entrevue.

La deuxième partie de cet entretien, selon le tribunal, était censée comporter des questions basées sur des scénarios.

Mais Mme Bryant a déclaré qu’elle était plutôt gênée à l’extérieur du café devant des membres du public, malgré le fait que ses quatre précédentes revues de performance et de développement (PDR) aient été classées comme “exceptionnelles” ou “très bonnes”, avec “un potentiel élevé”.

Claire Bryant a déclaré que les trois dernières années avaient été “horribles” (Image: SurreyLive – Grahame Larter)

Parlant plus loin du jugement, Mme Bryant a ajouté: “Je me suis sentie soulagée de ne plus avoir à me sentir intimidée ou effrayée, et soulagée d’avoir entendu ma voix parce que je criais dans le vent depuis trois ans.”

Elle a dit que le National Trust « a complètement fait faillite [her] esprit” et il lui faudra “très longtemps” pour s’en remettre.

En plus de ses propres fonctions de jardinière, Mme Bryant, de Tatsfield, Surrey, a géré une équipe de 50 bénévoles et a déclaré qu’elle “aimait absolument” son travail. Après avoir débuté comme bénévole dans le jardin en 2011, elle a été employée à titre temporaire en tant que jardinière en 2012, mais a obtenu le poste de manière permanente en 2013.

Elle a remporté de nombreux prix au cours de son emploi, et le travail de son équipe de bénévoles a permis de filmer le potager Chartwell pour une publicité télévisée nationale.

Cependant, au fil du temps, elle prétend qu’elle s’est sentie “sans valeur”.

Mme Bryant était jardinière dans la maison familiale de Winston Churchill (Image: SurreyLive – Grahame Larter)

La volontaire pense que des tensions sont apparues pour la première fois vers la fin de 2017 en raison d’un problème concernant la durée des pauses thé des volontaires – appelée “porte de pause thé” dans sa correspondance avec le National Trust.

Elle a expliqué que les bénévoles venaient travailler à Chartwell jusqu’à huit heures par jour et prenaient souvent des pauses thé, dont certaines duraient plus longtemps qu’elles n’auraient dû.

Lorsque des plaintes concernant la durée de ces pauses de la part des cadres supérieurs ont été déposées, Mme Bryant a déclaré qu’elle les avait “contestés” et avait défendu les bénévoles, et elle pense que c’est à ce moment-là que sa “carte a été marquée”.

Elle a déclaré: “Les volontaires étaient à juste titre très contrariés. Ils donnaient de leur temps gratuitement; ils venaient sept à huit heures par jour, quelle que soit la météo, et ils n’abusaient jamais des pauses thé.

“De temps en temps, il y aurait des moments où vous deviez dire:” les gars, pouvons-nous juste resserrer un peu les pauses thé “et ils diraient” absolument “. Ils étaient toujours d’accord avec ça.

“J’ai soulevé cette question, et je pense que c’est probablement là que la difficulté a commencé, car je soupçonne que [senior staff] s’est opposé à ce que je les conteste. C’était ridicule, c’était comme une “porte de pause-thé”.

Mme Bryant a commencé à travailler pour le National Trust en tant que bénévole de jardin en 2011 (Image: SurreyLive – Grahame Larter)

Mme Bryant a déclaré qu’elle était encouragée à postuler pour le poste de jardinier principal et elle a soumis sa candidature en mars 2018. À ce stade, elle avait plus de 10 ans d’expérience professionnelle en jardinage dans les secteurs public et privé.

Lors de la première série d’entretiens formels le 11 mai 2018, elle a obtenu 22,5 sur 30 et 27,5 sur 30 lors de deux entretiens distincts.

Mme Bryant a découvert plus tard, quelques jours seulement avant le tribunal, que le candidat externe qui s’était vu offrir le poste avait obtenu 16,5 sur 30 pour les deux.

Elle a déclaré qu’elle pensait que la première étape ” s’était bien passée ” et qu’elle avait ensuite été invitée à une ” conversation informelle ” le 17 mai, le nombre de candidats étant passé de quatre à deux.

À son arrivée, elle a été surprise de découvrir que la réunion se tenait à l’extérieur du café Chartwell devant des membres du public. Elle a qualifié la réunion d'”assassinat de caractère”.

“J’avais l’impression d’être attaquée”, a-t-elle déclaré. “C’était une conversation très, très inconfortable et je me sentais extrêmement contrarié par la façon dont l’entretien s’était déroulé.

“Il semblait inapproprié qu’il se déroule dans un espace extérieur. S’il s’agissait d’une” conversation informelle “, comme on m’a dit, alors je peux comprendre cela, mais ce n’était pas une conversation informelle.”

Elle a poursuivi: “Je pensais que les questions posées étaient complètement déséquilibrées car elles étaient directement liées à mon rôle actuel, alors que l’autre candidat, qui n’était pas un candidat interne, n’aurait pas pu être jugé sur sa performance.”

La femme a gagné 50 000 £ en compensation (Image: SurreyLive – Grahame Larter)

Mme Bryant a déclaré que ce poste avait été annoncé quatre fois auparavant et qu’une femme n’avait jamais été embauchée.

Claire a fait part de ses inquiétudes au sujet de la « conversation informelle » avec les cadres supérieurs et a déclaré qu’il était devenu clair qu’il y avait « de nombreuses objections au sujet de [her] travail” – dont aucun n’était basé sur des faits, dit-elle.

Elle a estimé que ses réalisations, son dévouement et ses précédents PDR n’ont pas été pris en considération pour le nouveau rôle.

Elle a ajouté: “J’étais complètement secouée par ce qui s’était passé, c’était tellement bouleversant. Je suis rentrée du travail le samedi soir. [May 19] et j’ai pensé ‘Je vaux plus que ça’; Je me suis dit ‘Je ne veux pas travailler dans un environnement qui ne me valorise pas’.”

Mme Bryant a envoyé sa démission par courrier électronique à l’association caritative le 20 mai, déclarant que cela était dû à la façon dont elle avait été traitée et parce qu’elle n’avait “pas confiance qu’une résolution véridique serait trouvée”.

Dans son e-mail, elle a déclaré: “Il ressort clairement des événements de ces dernières semaines que je ne suis pas respectée pour mes connaissances, mes compétences ou mes capacités et, en tant que telle, j’ai décidé de simplifier votre décision en me retirant du processus de candidature et souhaite maintenant donner ma démission.”

Claire a été arrêtée par son médecin généraliste en raison du stress et de l’anxiété et son entretien de sortie a finalement été mené le 20 juin. Elle est partie avec l’impression que personne ne l’écouterait.

Mme Bryant a déclaré qu’elle était proche d’une ” dépression nerveuse complète ” (Image: SurreyLive – Grahame Larter)

Mme Bryant a écrit au directeur général le 13 juillet et a demandé qu’une enquête soit menée “sur l’utilisation de tactiques d’intimidation par la haute direction” au sein du portefeuille Chartwell.

Le 16 août, elle a reçu une réponse indiquant que le directeur général avait « conclusion que cela avait été entrepris conformément à nos directives de recrutement ».

Il a ajouté: “Je n’ai trouvé aucune preuve d’intimidation ou de préoccupations concernant les méthodes de gestion chez Chartwell.”

Claire a déclaré que c’était à ce moment-là qu’elle avait décidé de poursuivre le National Trust devant un tribunal.

L’indemnité était divisée en sept parties, dont une indemnité de base, une indemnité pour manque à gagner, des frais de conseil, une indemnité pour atteinte aux sentiments et une majoration d’impôt.

Cependant, le 9 juillet de cette année, Mme Bryant a déclaré qu’elle avait reçu un paiement de 41 866,93 £ du National Trust – un manque à gagner de 7 430,31 £, qu’elle a interrogé.

Le 13 juillet, elle a été informée par e-mail que le National Trust estimait que, pour se conformer aux règles du HMRC, il était obligé d’appliquer un code fiscal d’urgence, malgré le recours comprenant un montant pour couvrir les impôts.

Mme Bryant a déclaré qu’elle devra maintenant attendre jusqu’en avril de l’année prochaine pour réclamer cet argent, mais elle enquête sur la déduction. Elle sent que la charité “voulait juste avoir le dernier mot”.

Elle a dit qu’il lui faudra du temps pour aller de l’avant et qu’elle a récemment terminé son cours de niveau 3 en counseling. Elle espère un jour combiner conseil et horticulture et faire de l’écothérapie dans un environnement en qui elle a confiance.

Il a été demandé au ministère de la Justice si cela enfreignait le jugement, mais un porte-parole a déclaré qu’il ne ferait aucun commentaire et qu’il appartenait à Claire de soulever la question avec les juges du tribunal.

Elle a ajouté: “Il y a de la lumière, et j’ai toujours ressenti la même chose avec chaque défi qui s’est présenté à moi – à l’époque, c’est horrible, mais quand vous regardez en arrière, vous pensez” si je n’étais pas passé par là, Je ne ferais pas ce que je fais maintenant’.”

Le National Trust a refusé de répondre à une série de questions de SurreyLive concernant le cas de Claire, mais un porte-parole a déclaré : « Bien que nous soyons clairement déçus par la décision du tribunal, nous respectons le jugement.

“Cependant, le juge a clairement indiqué dans le jugement de réparation que la discrimination n’était pas délibérée et qu’il s’agissait clairement d’un cas de parti pris inconscient.”