Jared Cannonier ne veut pas attendre trop longtemps pour viser le titre

Après sa toute nouvelle victoire dans l’événement principal de l’UFC Vegas 24, Jared Cannonier ne voit que deux options pour son avenir. Idéalement, vous voulez vous battre pour le titre ou avec un des meilleurs prétendants de la division.

‘The Killa Gorilla’ a repris le duel principal de la soirée du samedi 7 août à l’Apex de Las Vegas. L’affrontement entre les poids moyens était à distance, et Cannonier a réussi à vaincre Kelvin Gastelum sur les tableaux de bord des juges, par décision unanime (48-47).

Maintenant, Cannonier (14-5) a quatre victoires en cinq matches de 185 livres et une seule défaite. Chez les poids moyens, trois de ses victoires ont été complétées. Alors que sa seule perte là-bas était par décision; contre l’ancien champion de catégorie Robert Whittaker en octobre dernier à l’UFC 254.

Avec le résultat de samedi, le concurrent n°3 de la division a clairement indiqué qu’il était prêt à viser l’or. Pour ce qu’il attend d’une chance directe de championnat, ou à défaut, une confrontation éliminatoire avec un concurrent de poids moyen, celui qui gagnerait affronterait le monarque.

“C’est un titre ou un prétendant. C’était censé être Paulo Costa, mais ce n’est pas arrivé. J’ai vraiment besoin de me battre. Je ne pense pas qu’Adesanya et Whittaker se battront avant l’année prochaine. Et combien cela ferait-il ? Quatre, cinq ou même six mois ? Et puis encore trois ou quatre mois après ça, je ne peux pas attendre aussi longtemps. Alors qui sait, je finirai peut-être par prendre un autre combat. »