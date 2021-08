Jared Cannonier prend la parole après avoir battu Kelvin Gastelum

Jared Cannonier bat Kelvin Gastelum à l’UFC Vegas 34

Jared Cannonier a battu Kelvin Gastelum par décision unanime lors de l’événement principal de l’UFC Vegas 34 reprendre le chemin des victoires. En l’absence d’une nouvelle mise à jour, il est troisième au classement des poids moyens, il pourrait donc bientôt accéder à la deuxième place, le plaçant plus près que jamais du championnat du monde. Même si ce ne sera pas son prochain combat. Il aura besoin d’au moins une autre victoire pour recevoir un coup de départ..

Jared Cannonier réagit à sa victoire

Mais, Que pense « The Killa Gorilla » de son prochain match ? Ce qu’il a commenté lors de la conférence de presse après l’événement (via MMAjunkie.com):

Avis

«Est-ce le titre ou le prétendant», a déclaré Cannonier dans un premier temps pour clarifier sa position. « C’était censé être (Paulo) Costa, mais cela ne s’est pas produit. J’ai vraiment besoin de me battre. Je ne pense pas que (Israel Adesanya) ou Robert (Whittaker) vont se battre avant l’année prochaine. Alors c’est à l’intérieur ? Quatre, cinq, six mois, même ? Puis encore trois et quatre mois plus tard, je ne peux pas attendre aussi longtemps. Alors qui sait, je pourrais finir par me battre«.

À l’heure actuelle, il semble qu’il serait très logique que Jared Cannonier affrontera le vainqueur de Darren Till vs. Derek Brunson ou Marvin Vettori contre Paulo Costa.

