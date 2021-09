Jared Cannonier prévient Derek Brunson : “Je vais passer en premier”

Jared Cannonier à l’UFC

Jared Cannonier vient de revenir sur la piste gagnante tandis que Derek Brunson est sur une séquence de cinq victoires consécutives. Ils sont tous les deux dans le Top 5 des poids moyens et veulent un titre mondial d’Israël Adesanya. Mais le champion ne défendra le titre qu’en 2022, il aura son match revanche contre Robert Whittaker.

Jared Cannonier alerte Derek Brunson

Derek Brunson avant un combat à l’UFC

D’un autre côté, bien que n’étant pas dans une aussi bonne situation que Brunson, Cannonier est clair que c’est le prochain conteneur. Cela a été récemment dit lors d’une interview avec Submission Radio :

Avis

« Je comprends votre position. Il fait ça depuis longtemps, il n’a pas eu son titre, il était proche de son titre, puis il a rencontré ‘Izzy’ (Adesanya) et maintenant il est en route. Pour être honnête, je ne pense pas être en mesure d’attendre une chance au titre.. Il est numéro 5, il a battu le numéro 7. Je ne pense pas que ça va beaucoup aider.

«Je pense que cela montre clairement que c’est de la concurrence. Je ne pense pas que cela fera de lui le prétendant numéro un. Donc, s’il veut être officiellement certifié en tant que prétendant n ° 1, il me combattra.. Et puis vous pouvez vous asseoir et attendre et être assuré d’un tir au titre.

“Quant à savoir si j’attends et qu’il attend, je vais tirer le titre en premier.. Si vous regardez les classements, c’est comme ça. Je veux dire, pour être honnête, j’attends qu’ils m’appellent. Et s’il dit non, il ne sera pas le premier à dire non à une bagarre avec moi. Beaucoup de ces gars-là me disent non, beaucoup de ces gars au sommet de la division m’ont dit non. Donc, je ne suis pas surpris.

«Naturellement, parce que je suis devant lui en qualifications. Mon résumé de qui j’ai battu, les quatre derniers gars, j’ai obtenu quatre victoires dans la division. Les quatre derniers gars que j’ai battus ont été meilleurs que les gars qu’il a battus. Je sais qu’il est sur une séquence de victoires consécutives, mais mes quatre victoires sur cinq sont meilleures que ses cinq sur quoi, cinq ?

Jared Cannonier après une victoire à l’UFC Twitter : https://twitter.com/mmaunola

Facebook : https://www.facebook.com/mma.uno

Instagram : https://www.instagram.com/mma.uno/

Publicité