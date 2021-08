Jared Dudley se dirige vers les Dallas Mavericks … mais en tant qu’assistant

in

Les mouvements dans la NBA continuent, bien que tous n’affectent pas directement les joueurs. Les équipes continuent de modifier certaines de leurs pièces, libèrent une série de joueurs et en inscrivent d’autres d’un niveau élevé pouvant augmenter les performances des équipes. Mais ces changements affectent non seulement les protagonistes sur le terrain, mais aussi le staff technique et sa composition.

C’est le cas de Les francs-tireurs de Dallas, qui après avoir désigné Jason gamin en tant qu’entraîneur pour la saison prochaine, il cherchait sur le marché la possibilité d’ajouter un assistant qui pourrait contribuer autant que possible à la liste qu’il dirige Luka Doncic.

Cependant, il est courant que de nombreux joueurs vétérans finissent par laisser la balle au stylo et au cahier, mais de manière plus progressive et pas aussi directe que ce qui s’est passé avec Jared Dudley.

La meilleure décision

Après avoir cumulé de nombreux matchs sans minutes dans la discipline des Lakers de Los Angeles, l’attaquant vétéran a pris la décision d’abandonner son short et de rejoindre les Dallas Mavericks, mais étant l’adjoint de son entraîneur.

Jared Dudley termine sa carrière en NBA avec une moyenne de 7,3 points par match et 3,2 rebonds par match. Plus de 900 matchs dans la meilleure ligue de basket-ball de la planète où il a réussi à imposer son talent et sa sagesse sur le terrain.

Un tireur fiable de la ligne au-delà de 3 points et un joueur qui s’est toujours démarqué pour faire équipe, pour ajouter de nombreuses catégories d’immatériels et faire grandir tout son entourage.

C’est précisément ce que recherchent les Mavs, que ce bon vieux Dudley puisse devenir un soutien indéniable pour Jason Kidd et être un assistant différent qui puisse transmettre tout ce qu’il a appris sur le court à ses élèves. Succès de la franchise Texas ?