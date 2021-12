Jared Goff mène l’équipe à une première victoire spectaculaire et les fans ont adoré

Cela a pris près d’une année civile, mais les Lions de Détroit ne sont plus sans victoire !

Oui, les Lions ont remporté leur première victoire dimanche après une défaite spectaculaire de 29-27 contre les Vikings du Minnesota sur une passe de touché de 11 verges de Jared Goff à Amon-Ra St. Brown. Avec cette victoire, les Lions affichent une fiche de 1-10-1 sur l’année, remportant leur premier match en 364 jours après une autre saison déchirante à Detroit.

Et ce chagrin a presque continué dimanche, alors que les Lions détenaient une avance de deux points dans les cinq dernières minutes du match, mais Goff a été limogé sur un quatrième et un à l’intérieur de la ligne des 30 mètres de Detroit. Les Vikings ont marqué un touché pour prendre les devants mais ont échoué à la conversion à deux points, laissant la place à Goff et aux Lions pour se racheter.

Avec moins de deux minutes à jouer, Goff a mené les Lions sur le terrain et lors du dernier jeu du match, a décoché une frappe parfaite à St. Brown pour la victoire.

Les Lions l’ont vraiment fait ! Quel moment, et quel appel sur la radio Lions aussi.

Et après avoir lancé le touché gagnant, Goff est immédiatement allé célébrer avec l’entraîneur-chef Dan Campbell, qui était absolument ému par la victoire de l’équipe étant donné le chagrin que les Lions ont enduré cette année.

Les fans de la NFL étaient également ravis pour les Lions et Goff après que l’équipe a failli l’exploser quelques instants auparavant.