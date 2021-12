Jared Goff tire une passe TD gagnante à Amon-Ra St. Brown pour donner la première victoire aux Lions

Les Lions de Detroit ne sont plus sans victoire.

Jared Goff a mené Détroit sur une course de 14 matchs et 75 verges qui s’est terminée par sa passe de touché de 11 verges à Amon-Ra St. Brown pour vaincre les Vikings du Minnesota, 29-27. Les Lions ont remporté leur première victoire en près d’un an.

L’ailier rapproché des Lions de Détroit TJ Hockenson réagit après son touché lors de la première mi-temps contre les Vikings du Minnesota le dimanche 5 décembre 2021, à Détroit. (Photo AP/Paul Sancya)

Les Lions contrôlaient le match en première mi-temps avec une avance de 20-6 sur les Vikings grâce à deux passes de touché de Goff et deux buts marqués de Riley Patterson. Detroit a marqué 20 points consécutifs après que le Minnesota ait commencé le match avec deux buts sur le terrain de Greg Joseph.

Kirk Cousins, cependant, ne serait pas découragé.

Il a lancé deux passes de touché au quatrième quart – une à KJ Osborn et l’autre à Justin Jefferson – dans un effort de retour. Alexander Mattison a inscrit un touché précipité au troisième quart et Joseph a inscrit un autre panier.

Les Lions de Détroit à l’extérieur du secondeur Charles Harris (53) font pression sur le quart-arrière des Vikings du Minnesota Kirk Cousins ​​(8) au cours de la première moitié du dimanche 5 décembre 2021 à Détroit. (Photo AP/Duane Burleson)

Cousins ​​a trouvé Jefferson pour une passe de touché de 3 verges pour donner une avance de 27-23 au Minnesota avec 1:50 à jouer dans le match. Mais Goff et son attaque avaient encore beaucoup de temps. Goff et St. Brown se sont connectés à trois reprises lors de l’entraînement gagnant, y compris la passe de touché finale.

Goff a remporté sa première victoire sous la direction d’un entraîneur qui ne s’appelle pas Sean McVay. Il a terminé 25-en-41 pour 296 verges par la passe et trois passes de touché. Il a également lancé une interception. St. Brown a réussi 10 attrapés pour 86 verges et le touché. Jamaal Williams a mené l’équipe au sol avec 71 verges en 17 courses.

Cousins ​​était 30-en-40 pour 340 verges par la passe et deux passes de touché. Jefferson a réussi 11 attrapés pour 182 verges. Osborn a réussi quatre attrapés pour 47 verges.

Le quart-arrière des Lions de Détroit Jared Goff lance en deuxième mi-temps contre les Vikings du Minnesota le dimanche 5 décembre 2021 à Détroit. (Photo AP/Paul Sancya)

Detroit avait une fiche de 0-10-1 au début du match contre le Minnesota et avait perdu quatre matchs par trois points ou moins. La victoire de dimanche marquait la première fois que les Lions gagnaient depuis le 6 décembre 2020 contre les Bears de Chicago.

L’entraîneur des Lions, Dan Campbell, a remporté sa première victoire en tant qu’entraîneur-chef à Detroit.

Minnesota est tombé à 5-7 avec la défaite.