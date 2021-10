Jared Isaacman partage des photos de son iPhone depuis l’espace

Alors que l’équipage d’Inspiration4 était dans l’espace pour mener des recherches médicales et discuter avec des patients de St Jude, ils ont également profité de l’occasion pour prendre des photos «hors de ce monde». Alors qu’ils avaient un appareil photo professionnel avec eux, ils ont tout autant, sinon plus, de photos et de vidéos prises avec des iPhones.

Nous avons précédemment discuté de l’utilisation des produits Apple et de la recherche médicale sur la mission Inspiration4, allant de la surveillance de l’activité ECG avec Apple Watch Series 6 à la réalisation d’échographies à l’aide de l’iPhone 12 Pros et d’un Butterfly IQ+. Les produits Apple ont été des outils importants et polyvalents au centre de cette recherche, mais les iPhones ont également servi de méthode pour prendre des photos époustouflantes.

La mission Inspiration4 a été lancée le 15 septembre à une altitude de 574 kilomètres (357,3 miles). C’est plus haut que la Station spatiale internationale ! Cela a permis à l’équipage d’Inspiration4 de voir le monde comme très peu l’ont fait auparavant. SpaceX a ajouté une coupole à la capsule du dragon de l’équipage pour offrir une vue panoramique de la Terre. Alors que le documentaire Netflix nous a donné de superbes vues de la mission, nous en obtenons encore plus sur Twitter. Le commandant de la mission Inspiration4 Jared Isaacman et le reste de l’équipage ont partagé une poignée de vidéos iPhone et de photos de l’espace à ce stade et nous allons en souligner quelques-unes ici pour vous !

Vidéo sympa de coupole avec xénomorphe. Avec le recul, cela ne valait pas la peine de remballer l’extraterrestre et a probablement enlevé la vidéo… mais la vue est assez incroyable et mes enfants aimeront le

Tiré de : iPhone. pic.twitter.com/OB0KTIlv0y – Jared Isaacman (@rookisaacman) 24 septembre 2021

Une vidéo sur le Brésil dès le premier jour sur orbite. Tourné avec l’iPhone, mais j’espère que nous pourrons bientôt sortir quelques photos de @inspiration4x Nikon. Un tel privilège de voir notre De cette perspective. Nous devons prendre bien mieux soin de notre planète natale et également atteindre les étoiles. pic.twitter.com/mAQw6eK8Ui – Jared Isaacman (@rookisaacman) 25 septembre 2021

Inspiration

Bien que les photos prises par les iPhones correspondent rarement à la qualité des appareils photo professionnels, je pense que nous pouvons tous convenir qu’elles peuvent être tout aussi percutantes. Il y a quelque chose de plus humain et de plus pertinent lorsque vous voyez des photos de l’espace prises avec un téléphone que vous pourriez utiliser en ce moment même. Inspiration4 a démontré que les gens ordinaires comme vous et moi peuvent et iront dans l’espace, un jour. Bien que nous puissions nous chamailler et nous battre à propos de choses ici sur Terre, vous réalisez à quel point tout semble insignifiant une fois que vous êtes là-haut.

C’est pourquoi j’aime l’espace. C’est mon inspiration.

Crédit d’image en vedette: Jared Isaacman

