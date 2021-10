Jared Leto a été gazé par des gaz lacrymogènes en Italie lors d’une manifestation anti-vax

Jared Leto a déclaré qu’il avait reçu des gaz lacrymogènes après s’être retrouvé par inadvertance au milieu d’une manifestation anti-vaccination dans les rues de Rome samedi soir.

« Je me suis fait prendre dans une manifestation en Italie », l’acteur de « House of Gucci », 49 ans, a sous-titré une vidéo maintenant expirée sur son histoire Instagram. « D’après ce que j’ai compris, il s’agissait de mandats de vaccination / laissez-passer vert. J’ai reçu des gaz lacrymogènes puis j’ai appelé ça une nuit.

Leto a partagé une poignée de photos et de vidéos montrant des manifestants dans une impasse avec des policiers vêtus d’une tenue anti-émeute.

Leto a partagé des images de policiers et de manifestants sur son histoire Instagram.Instagram

Les manifestations étaient une réponse au fait que l’Italie est devenue le premier pays européen à exiger que tous les travailleurs aient un Green Pass COVID-19, selon .. Le mandat entre en vigueur le 15 octobre.

Les laissez-passer doivent comprendre la carte de vaccination d’une personne, la preuve d’un test négatif ou la confirmation qu’elle s’est récemment remise du virus mortel.

Leto a assorti son masque à son tee-shirt lors de la NYFW en septembre.. for NYFW: The Shows

Leto n’a pas révélé sa position sur les vaccinations, mais pour ce que ça vaut, il a été très pro-masque tout au long de la pandémie en cours.

En fait, il était le seul invité à porter un masque alors qu’il était assis au premier rang du défilé de Staud lors de la Fashion Week de New York en septembre.

Leto coincé dans un endroit inconfortable entre Peter Berg et Larry David lors du spectacle NYFW de Staud..

Des photos hilarantes et maladroites publiées à l’époque montraient le chanteur de Thirty Seconds to Mars pris en sandwich entre les acteurs Peter Berg et Larry David lors de l’événement.

Les deux semblaient discuter de Leto comme s’il n’était même pas là tandis que la star de « Morbius » regardait fixement devant elle.