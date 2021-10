Jared Leto a eu des larmes lors d’une manifestation liée au COVID en Italie

Jared Leto a été touché par des gaz lacrymogènes samedi soir alors qu’il traversait une manifestation anti-vaccination à Rome, en Italie. Leto a publié un article sur l’incident sur son histoire Instagram, expliquant qu’il ne participait pas à la manifestation et qu’il était là par erreur. Il a partagé quelques photos poignantes de la rencontre.

« Je me suis fait prendre dans une manifestation en Italie. D’après ce que j’ai compris, il s’agissait de mandats de vaccins / laissez-passer vert. J’ai reçu des gaz lacrymogènes, puis j’ai appelé ça une nuit », a écrit Leto sur le message maintenant expiré. Des captures d’écran de l’histoire circulent sur les réseaux sociaux, montrant des policiers italiens lourdement blindés affrontant des manifestants dans les rues. Leto n’a pas révélé ses réflexions personnelles sur la vaccination, les mandats gouvernementaux ou la police.

Selon un rapport de ., l’Italie aura un nouveau mandat strict de vaccin à partir du 15 octobre. La nouvelle règle exigera que tous les travailleurs soient munis d’un « Pass Vert COVID-19 », qui affichera soit la preuve qu’ils ont été vaccinés contre le nouveau coronavirus ou un résultat de test négatif récent. Il ne sera pas non plus question de savoir s’ils se sont récemment remis du virus, car les anticorps peuvent donner une certaine protection aux survivants pendant un certain temps par la suite.

L’Italie sera le premier pays d’Europe à imposer un tel mandat, et le gouvernement n’a pas reculé ce week-end malgré les protestations. La police italienne aurait utilisé des canons à eau en plus des gaz lacrymogènes, et les photos de Leto les montrent en tenue anti-émeute complète, armés de matraques. Les journalistes locaux estiment qu’environ 10 000 personnes ont participé aux manifestations de samedi, bien que cela puisse être une représentation biaisée du sentiment local sur les vaccins. Environ 80% des Italiens de plus de 12 ans sont désormais complètement vaccinés et la majorité des électeurs interrogés soutiennent le plan Green Pass.

Malgré cela, le Premier ministre Mario Draghi a défendu le droit des manifestants à manifester tant que cela ne portait pas atteinte à la sécurité de qui que ce soit. Il a publié une déclaration publique condamnant les petits groupes de manifestants qui ont tenté de forcer la police et de pénétrer dans le bâtiment de la capitale. Un autre a tenté de s’introduire de force dans le principal syndicat du pays, la CGIL.

« Le droit de manifester pour soutenir ses idées ne peut jamais dégénérer en actes d’agression et d’intimidation », a déclaré Draghi. CGIL Maurizio Landini a ajouté : « L’assaut contre le siège national de la CGIL est un acte de voyous fascistes, une attaque contre la démocratie et le monde du travail. Personne ne devrait penser qu’ils peuvent ramener notre pays à son passé fasciste. »