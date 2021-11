Jared Leto admet qu’il a offert des cadeaux indésirables au casting de Suicide Squat

Jared Leto admet qu’il a donné un rat à Margot Robbie | Instagram

Enfin le fameux acteur et le chanteur Jared Leto a admis qu’il avait donné un rat à Margot Robbie et des cadeaux indésirables au casting de Squat suicide, une rumeur qui avait surgi il y a pas mal de temps et que l’acteur avait démentie.

Comme vous vous en souvenez peut-être, Jared Leto a été largement critiqué pour sa performance en tant que Joker et le film essayait d’apporter une nouvelle version du personnage à DC Extended Universe, cependant, cela a largement échoué, car la plupart des téléspectateurs n’ont pas apprécié cette performance. .

Cependant, selon une vieille rumeur, l’acteur a pris le rôle si au sérieux qu’il a remis un rat et utilisé des préservatifs aux membres de la distribution.

Cette rumeur, avant la sortie du film, a été démentie par Leto dans une interview avec GQ plus tôt dans l’année, mais a maintenant été confirmée.

Dans l’interview avec GQ, Jared a déclaré qu’il n’avait donné que des rouleaux de ruban à la cannelle à Margot Robbie, cependant, pas un rat.

Esto fue desmentido por la actriz Viola Davis, encargada de dar vida a Amanda Waller, quien manifestó a Vogue que Margot recibió una caja, y al escuchar ruidos en el interior, ella le aconsejó no abrirla, sin embargo la abrió y tenía una rata negra très grand; l’actrice était imperturbable, à la place l’a bercée.

Ce qui a été exprimé par Davis suggère que la vraie raison de Leto pour nier cet épisode est qu’au lieu de lui être bénéfique, cela lui a donné une mauvaise réputation, car sa performance en tant que Joker n’a pas été à la hauteur de cette prétendue « performance de méthode ».

Ensuite, dans une récente interview avec Entertainment Weekly, il a admis qu’il avait offert les cadeaux et a déclaré que quiconque n’était pas d’accord avec son expression artistique pouvait aller en enfer.

N’importe lequel des quelques cadeaux qui ont été donnés, c’était dans un esprit d’amusement et d’aventure et ils ont été reçus avec rire, amusement et aventure… Les seuls cadeaux que j’ai donnés à Margot étaient des cupcakes, je pense que je lui ai donné une souris et quelques les autres garçons ont reçu des cadeaux que vous recevriez pour plaisanter lors d’une fête. «

Je joue un gars appelé le Joker, c’est bien de faire des blagues. Rien n’a jamais franchi les lignes, et ce n’est pas aux autres internautes de créer ces lignes… Je suis un artiste en fin de compte. «

La vérité est que Jared Leto a une assez bonne carrière d’acteur ; Il a participé à d’autres films de grande taille tels que Fight Club, American Psycho, Blade Runner et Requiem for a Dream.

De plus, il a remporté l’Oscar du meilleur second rôle en 2014, c’est pourquoi plusieurs prétendent que la faute au moche Joker projeté à l’écran n’est pas Leto, mais le réalisateur du film.

David Ayer a essayé d’apporter une version unique du personnage, le rendant différent des précédents, et c’était peut-être le problème : sortir de ce qui était autrefois le Joker, déformer ses vêtements et son personnage.