Jared Leto annonce la sortie de Venom 2, alors lancez le Spider-Verse de Sony

Morbius était autrefois prévu pour le 31 juillet 2020, mais en raison de la pandémie qui fait des ravages dans le programme des salles, il a été retardé plusieurs fois et repose maintenant sur le 28 janvier 2022. Pendant ce temps, Venom: Let There Be Carnage avait déjà été programmé pour octobre 2, 2020, mais comme Morbius, il a fait plusieurs fois le tour du calendrier et arrive maintenant ce vendredi, le même jour que The Many Saints of Newark et The Addams Family 2 s’ouvre. Le quatrième film de l’univers Spider-Man de Sony sera Kraven le chasseur, qui sortira le 13 janvier 2023 et mettra en vedette Aaron Taylor-Johnson en tant que personnage éponyme.