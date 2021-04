Jared Leto Films en streaming: Que regarder si vous aimez l’acteur Joker

Fille, interrompue (Starz)

Jared Leto n’est pas présenté très longtemps dans ce film, mais je ne peux pas ne pas le mettre sur cette liste. Girl, Interrupted est un film dramatique psychologique qui se déroule à la fin des années 1960 et qui suit l’histoire d’une jeune femme qui, après une tentative de suicide, se retrouve dans un hôpital psychiatrique, y passant 18 mois.

C’est un excellent film pour de nombreuses raisons. Toutes les stars (et croyez-moi, il y en a beaucoup, de Winona Ryder à Angelina Jolie) se démarquent dans leurs performances et donnent un spectacle vraiment remarquable pour que vous puissiez en profiter. Leto, pour le temps qu’il y passe, est presque le contraire de certains des personnages de ce film, mais c’est tellement cool de voir cette fracture intéressante entre ceux qui vivent dans cet hôpital psychiatrique et ceux qui ne le font pas. Vraiment, c’est un film à voir, c’est sûr.

