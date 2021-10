Jared Leto, un fan en phase terminale de FaceTimes pour son anniversaire

L’acteur de Morbius, Jared Leto, a surpris une femme russe en phase terminale à l’occasion de son 27e anniversaire avec un appel FaceTime, faisant du superfan de Thirty Seconds To Mars la journée. « Je suis heureux de vous voir! » Anastasia Petrova a déclaré à Leto dans les reportages vidéo Page Six. « Tu me parles ! C’est incroyable ! Le duo a discuté des animaux de compagnie et de la musique pendant que Petrova montrait à Leto la découpe en carton qu’elle avait depuis plus d’une décennie.

« Je te vois sourire et je suis heureux que tu souris », a déclaré Leto. « Je pense à toi ici et je suis heureux de te parler. » Lorsqu’il lui a demandé comment elle se sentait, Petrova, qui vit dans un hospice, a expliqué qu’elle ne se sentait pas bien et qu’elle prenait de la morphine pour sa maladie non divulguée. Leto lui a dit qu’il souhaitait pouvoir lui faire un « gros câlin » et dire bonjour à sa famille. « Tu peux leur faire un câlin de ma part et je penserai à toi ici, » lui dit-il.

L’appel a été organisé par Vera, un fonds caritatif russe qui travaille avec les patients en soins palliatifs en phase terminale. Selon un média russe local, c’est le frère de Petrova, Maxim, qui a approché Vera pour lui demander de parler à Leto. « Mon rêve est que Jared découvre qu’il y a cette fille en Russie qui est intelligente, belle, ambitieuse et aimante, qui croit en elle, en nous, au pouvoir du [Thirty Seconds to] La famille Mars », a-t-il déclaré. « Je rêve qu’elle entende des mots de soutien, non seulement de moi, de sa mère et de ses sœurs, mais aussi de son idole et ami de longue date Jared Leto. »

L’acteur de House of Gucci a récemment fait la une des journaux après avoir été pris dans une manifestation anti-vaccination en Italie. Leto a été touché par des gaz lacrymogènes samedi soir alors qu’il traversait la manifestation à Rome, en Italie. Leto a publié un article sur l’incident sur son histoire Instagram, expliquant qu’il ne participait pas à la manifestation et qu’il était là par erreur. Il a partagé quelques photos poignantes de la rencontre.

« Je me suis fait prendre dans une manifestation en Italie. D’après ce que j’ai compris, il s’agissait de mandats de vaccins / laissez-passer vert. J’ai reçu des gaz lacrymogènes, puis j’ai appelé ça une nuit », a écrit Leto sur le message maintenant expiré. Des captures d’écran de l’histoire circulent sur les réseaux sociaux, montrant des policiers italiens lourdement blindés affrontant des manifestants dans les rues. Leto n’a pas révélé ses réflexions personnelles sur la vaccination, les mandats gouvernementaux ou la police.