Cela signifie-t-il que Jared Padalecki sera impliqué dans The Winchesters s’il obtient une commande de série de The CW ? Padalecki n’a pas confirmé d’une manière ou d’une autre, et il a sa propre émission sur le réseau qui a été renouvelée pour la saison 2 peu de temps après sa première au début de 2021. De plus, lorsque le projet a été annoncé, il a été dit que le la série serait racontée par Ackles en tant que Dean, sans parler de Sam de Padalecki.