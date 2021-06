Jared Padalecki de Supernatural demande à Twitter de se calmer après des tweets viraux à Jensen Ackles à propos de Prequel Spinoff

Per Bild, Leroy Sane est resté après la fin de la séance d’entraînement principale de l’Allemagne aujourd’hui avec Manuel Neuer et Bernd Leno pour travailler spécifiquement sur les exercices de finition. Leno était entré dans le but tandis que Neuer envoyait des balles à Sane et il y avait une concentration pour essayer de ne […] More