Jared Padalecki parle de la mort du major Walker et pourquoi cela change la donne « dramatique »

Spoilers à venir pour l’épisode de la semaine dernière de Walker, “Défendez le ranch.”

Cela faisait trois semaines que l’épisode 12 de Walker de Jared Padalecki s’était terminé sur un cliffhanger choquant qui a vu Liam Walker de Keegan Allen se faire tirer dessus par le criminel Clint West (Austin Nichols). Et l’épisode de la semaine dernière a présenté les conséquences directes de Clint tenant la famille Walker et son ami Hoyt (Matt Barr) en otage au ranch. Alors qu’il semblait que le moment de Liam était venu, il y avait un personnage différent qui était en danger et qui est finalement mort. Padalecki parle maintenant de la mort majeure et pourquoi cela change la donne “dramatique”.