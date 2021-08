Jared Padalecki parle d’un drame dérivé ‘Supernatural’ avec Jensen Ackles

Il semble que les frères de Winchester, Jared Padalecki et Jensen Ackles, aient résolu leurs problèmes à la suite du drame dérivé de Supernatural et des retombées des médias sociaux. Pour ceux qui s’en souviennent, Padalecki a exprimé une certaine déception après avoir découvert l’accord d’Ackles pour développer le projet dérivé Les Winchesters, mais dans la récente interview de Padalecki avec le New York Times, l’acteur révèle que les deux se sont depuis réconciliés après avoir dissipé la confusion. Il dit qu’il a parlé à Ackles qui “a juste expliqué:” Mec, ce n’est pas encore compris. Ce n’est même pas encore écrit », a déclaré Padalecki au média. «Il sait et je sais à quel point Surnaturel signifie pour nous deux, et ce n’était pas un secret qu’il essayait de garder, nécessairement. C’était juste quelque chose qu’il ne sentait pas encore vraiment exister. Mais il m’a dit : ‘Hé, je te dirai ce qui se passe.’ »

Les Winchesters suivront l’histoire de Sam et Dean depuis le tout début, en se concentrant sur une jeune version des parents du duo, John et Mary Winchester. Ackles racontera et produira le projet, qui est en cours de développement à la CW. Suite à l’annonce, Padalecki a réagi sur Twitter avec son choc. “Mec. Heureux pour toi. J’aurais aimé en entendre parler autrement que sur Twitter. Je suis ravi de regarder, mais je suis déçu que Sam Winchester n’ait aucune implication”, a-t-il écrit. Après qu’un fan ait suggéré que le message de Padalecki « DOIT être une mauvaise blague », Padalecki a répondu : « Non. Ce n’est pas. C’est la première fois que j’en entends parler. Je suis vidé.”

Les deux acteurs ont réglé la question assez rapidement. Padalecki a publié peu de temps après un autre tweet disant qu’ils avaient parlé de l’incident. “[Jensen Ackles] et j’ai eu une bonne conversation, comme nous le faisons souvent, et les choses vont bien », a-t-il écrit. «Le spectacle est au début du processus avec des kilomètres à parcourir. Nous avons parcouru beaucoup de routes ensemble, et parfois ces foutues routes ont des bosses. Les bosses ne nous arrêtent pas. Frères une fois, frères toujours.

Il a poursuivi dans son interview en disant que l’interaction était devenue incontrôlable sur les réseaux sociaux : “C’était juste une de ces choses qui, parce que c’était en ligne et que les gens pensaient que j’en faisais partie, je voulais vraiment juste dire : ‘ Hé, je ne vous cache pas de secret. Je ne sais tout simplement pas à ce sujet », a-t-il expliqué. «Et je devrais être assez vieux pour savoir mieux que de publier quelque chose et de m’attendre à ce que les gens comprennent. Il est difficile de tweeter un ton spécifique. Si vous l’écrivez en ligne, c’est du genre « Oh, il ne sait pas ! Ils vont s’entretuer ! C’est la fin du monde !’ Et je me dis ‘Non, non, non.’ J’essaie d’éviter les réseaux sociaux autant que possible à cause de cela.