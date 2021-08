Jared Padalecki, star de “Supernatural”, lance GoFundMe pour la série “Family Member”

in

Jared Padalecki utilise sa plate-forme pour aider à subvenir aux besoins du “membre de la famille” de Supernatural Holli DeWees, décédé plus tôt ce mois-ci après une bataille contre le cancer du sein. L’acteur, qui a joué Sam Winchester dans la série, a lancé une campagne GoFundMe pour soutenir les proches de DeWees, dont son mari Mike et leurs deux enfants.

“Comme certains d’entre vous l’ont peut-être vu, l’un de nos propres membres #SPNFamily est récemment décédé d’une courageuse bataille contre le cancer”, a-t-il écrit sur la page de la campagne la semaine dernière. “Holli Dewees n’était pas seulement une famille, mais une bénévole de longue date avec Random Acts. Elle a travaillé pour améliorer tant de vies, et maintenant nous avons l’opportunité de prendre son rôle et d’apporter de l’aide aux personnes les plus importantes de sa vie – elle des gamins.”

RT Pls : Salut à tous. Plus tôt ce mois-ci, nous avons perdu un membre de la #SPNFamily, @hollidewees, à cause d’un cancer du sein. Holli laisse deux jeunes enfants qui ont besoin de notre aide en ce moment. Si vous avez les moyens de nous rejoindre pour les aider, n’hésitez pas et sinon, (1/2) https://t.co/PyCjlLw2pP – Jared Padalecki (@jarpad) 9 août 2021

La collecte de fonds a déjà amassé près de 29 000 $ sur un objectif de 10 000 $, qui ira directement au mari et aux enfants de DeWees. “Merci beaucoup à tous d’avoir aidé sa famille à traverser cette période incroyablement difficile”, a poursuivi l’acteur de Gilmore Girls. “Avec amour et gratitude.”

Padalecki a également promis à Zoom un partisan de la campagne, mais a noté que vous n’aviez pas besoin de faire un don pour être inscrit afin de ne pas enfreindre les conditions d’utilisation de GoFundMe. “Merci à tous pour tout le soutien que vous avez apporté à cette famille jusqu’à présent”, a-t-il écrit en guise de mise à jour. “Malheureusement, je n’avais pas réalisé que GoFundMe ne pouvait pas accepter les dons destinés à être utilisés pour une tombola. Mais j’aimerais quand même parler à l’un d’entre vous. Donc, que vous fassiez un don ou non, si vous le souhaitez pour lancer votre nom dans une conversation, vous pouvez continuer à le faire. “

DeWees a parlé ouvertement de son diagnostic de cancer sur les réseaux sociaux, partageant en septembre 2020 qu’elle avait reçu de mauvaises nouvelles concernant son cancer du sein. “Il s’est propagé à mes ganglions lymphatiques”, écrivait-elle à l’époque. “C’est triple négatif, ce qui le rend très agressif. Mes médecins ne veulent vraiment pas utiliser de rayonnement en raison de mes problèmes auto-immuns. Je suis au moins au stade 3, et en ce moment nous essayons de déterminer si cela se propage au-delà. Si mes autres problèmes de santé masquent quoi que ce soit. S’il s’est propagé, ce sera le stade 4. ” Elle a poursuivi: “J’espère que si l’un d’entre vous traverse quelque chose, vous vous sentez moins seul en lisant ceci.”