Jared Paul Stanga arrêté pour une tentative d’enlèvement d’une fille de 11 ans ⋆ .

Un homme vu sur une vidéo choquante tentant de traîner une fille de 11 ans dans son véhicule en plein jour est maintenant en état d’arrestation. Le suspect est Jared Paul Stanga, 30 ans, ont déclaré les autorités de Floride.

Le véhicule suspect, un Dodge Journey, est passé plusieurs fois alors que l’enfant attendait un autobus scolaire, Shérif du comté d’Escambia Chip Simmons a déclaré mardi lors d’une conférence de presse. Puis, comme le montre la vidéo, le conducteur s’est immobilisé, est sorti du véhicule et a couru vers la fille.

L’enfant a repéré l’homme, a rassemblé ses affaires pour s’échapper, mais il l’a attrapée. Le suspect a pris l’enfant dans ses bras, la portant plusieurs pieds avant de trébucher et d’abandonner. Il s’est enfui dans le véhicule sans elle et est parti.

La fillette de 11 ans est devenue molle pendant la confrontation, donnant des coups de pied, poussant et frappant son agresseur, a déclaré Simmons. Il a été rapporté que le suspect avait un couteau, a-t-il dit.

Lors d’une conférence de presse de suivi, le shérif a déclaré que l’enfant avait subi des éraflures et des traumatismes mentaux, mais il a ajouté qu’elle et sa mère travaillaient à ce problème. Un journaliste a demandé s’il avait un message pour l’enfant. Il a répondu qu’elle allait aller bien et qu’elle était une «héroïne».

«Mon message pour elle est qu’elle est mon héros», a-t-il déclaré. «Mon message est qu’elle n’a pas abandonné. Elle a fait la bonne chose. Elle s’est battue, et elle s’est battue, et elle s’est battue, et elle n’a jamais abandonné.

Simmons avait des mots de choix pour les actions de l’accusé.

«Il ne faut pas un génie pour comprendre quelles étaient ses intentions, mais elles n’étaient pas bonnes», a-t-il déclaré. «Ainsi, une vie a été sauvée.»

Les enquêteurs ont retrouvé le numéro d’étiquette du véhicule, ce qui les a conduits à une adresse où ils ont arrêté le suspect, a déclaré Simmons. Lors de la conférence de presse initiale lors de la recherche du ravisseur potentiel, le véhicule suspect a été décrit comme ayant un pare-chocs argenté. Il aurait été peint en noir au moment de l’arrestation. La peinture sentait et coulait comme si elle était neuve, a déclaré le shérif.

Il a également été noté que l’enfant de 11 ans jouait avec de la vase bleue comme jouet au moment de la tentative d’enlèvement. Le suspect aurait eu de la bave bleue sur les bras lorsqu’il a été attrapé.

Stanga fait face à un chef d’accusation de tentative d’enlèvement d’un enfant de moins de 13 ans, de voies de fait graves et de coups et blessures, a indiqué le bureau du shérif. Il reste à la prison du comté d’Escambia sans caution, selon les archives. Il n’a pas d’avocat officiel pour le moment.

[Screengrab and mugshot via Escambia County Sheriff’s Office]

