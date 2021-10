Jaren Jackson et un renouveau très important avec les Memphis Grizzlies

C’est une journée de renouvellements, de mouvements, de départs, d’entrées. Et l’un des plus importants qui a été confirmé tout au long de l’après-midi d’aujourd’hui est celui de Jaren Jackson Jr. Le centre de Grizzly de Memphis a conclu un accord pour une extension de 105 millions de dollars et restera dans la franchise Tennessee pour les 4 prochaines saisons.

Histoire ESPN sur Memphis Grizzlies F Jaren Jackson Jr., accord sur une extension de recrue de 105 millions de dollars sur quatre ans : https://t.co/QoIZzbZOJg – Adrian Wojnarowski (@wojespn) 18 octobre 2021