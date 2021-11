Jaren Jackson remporte une victoire de Memphis où il n’y avait pas

Les Grizzlies ont volé une victoire. On peut le dire ainsi si l’on s’inspire du peu de positif du terme. A Salt Lake City il est très difficile de gagner et le retour du public sur les courts après un an et demi de pandémie (qui justement, dans le cadre de la NBA, a commencé là-bas) le corrobore. Il n’y a eu que trois matchs du Jazz et l’un d’eux a été celui-ci. Le protagoniste de la soustraction principale était Jaren Jackson, qui n’était pas seulement l’un des meilleurs du groupe dirigé par Taylor Jenkins avec ses 26 points mais a également signé un jeu magique dans la dernière occasion de Memphis et a placé l’équipe avec un avantage qui était ça vaut le coup de gagner : saut entre deux gagnés à Gobert lui-même et fin de jeu avec un triple après la tentative de pénétration de Morant. Avec lui et l’échec ultérieur de Mitchell à le modifier ont construit une grande victoire (118-119).

Chez les Grizzlies, la performance s’est démarquée, laissant de côté les commentaires de Jaren Jackson et du 32 + 7 (mais avec un terrible quatre coups, 9/30 en sept fautes du triple) du meneur Ja Morant, le gardien, Fléau de Desmond, l’un des nombreux extérieurs de qualité qu’ils ont, qui sont passés à 28 points et ont obtenu un +15 en piste et en partant en tant que starter. En Utah c’était bien Bojan Bogdanovic, auteur de 24 points, notamment dans la dernière partie de soirée, mais la performance du Croate et de Gobert ou Conley aussi comme références n’a guère servi lorsqu’il s’est agi de finir dans la dernière minute, là où Jackson a été le plus astucieux.

Les Grizzlies venaient de perdre par 43 points contre les Timberwolves et, selon les informations de la presse spécialisée de Memphis, ils ont eu une réunion au cours de laquelle ils ont clarifié les points sur lesquels l’équipe doit se tenir. Ça a marché. Il n’a fallu que quelques heures pour se sentir très différent. La preuve en est qu’ils ont non seulement gagné, mais ils l’ont fait en écrasant à la fin, en marquant les sept derniers buts de ce match et en fermant le robinet d’un rival qui a montré qu’il avait beaucoup de ressources pour marquer. Le match a été équilibré, il n’y a pas eu de grandes échappées au tableau d’affichage, mais les Grizzlies ont été à la traîne tout au long de la seconde mi-temps et également au cours des deux dernières minutes. Les gens ne sont-ils pas très friands de parler de résilience maintenant ? Eh bien, à Memphis, ils savent de quoi nous parlons.