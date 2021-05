Jarome Bell Rags sur Juan Williams après avoir quitté Fox News “ The Five ”, lui dit “ Admettre qu’il est un républicain et venir ” comme Leo Terrell ⋆ . HomePolitiqueJarome Bell Rags sur Juan Williams après qu’il quitte Fox News ” Le Cinq ‘, lui dit “ d’admettre qu’il est républicain et de venir’ ‘comme Leo Terrell