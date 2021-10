Jaron Ennis détruit Thomas Dulorme dans un épisode

Jaron Ennis a levé tous les doutes samedi soir sur l’identité du meilleur jeune boxeur du monde. L’électrisant Ennis n’a même pas eu besoin d’un tour pour éliminer le vétéran poids welter Thomas Dulorme dans son combat prévu de 10 tours au Mandalay Bay Resort et à la Michelob ULTRA Arena du Casino. Ennis de Philadelphie (28-0, 26 KO, 1 NC) a laissé tomber Dulorme à deux reprises et a éliminé le natif de Porto Rico en seulement une minute et 49 secondes dans le deuxième des trois combats télévisés sur Showtime.

Ennis, 24 ans, a d’abord laissé tomber Dulorme (25-6-1, 16 KO) après avoir posé une main droite près de son oreille gauche juste une minute après le combat. Ce tir a envoyé Dulorme abasourdi jusqu’à ses gants et ses genoux. Un Dulorme déterminé a répondu au décompte de l’arbitre Mike Ortega à sept et a essayé de se sortir de ce problème. Il a décroché une main droite lors d’un échange lorsque l’action a repris, mais Ennis a mis fin à leur combat avec insistance avec un crochet du droit et un droit du gauche qui a renversé Dulorme sur le dos.

Ortega a agité la fin de leur court combat une fois que Dulorme est tombé une deuxième fois. L’ascension méthodique d’Ennis dans une division d’avertissement des poids welters s’est poursuivie avec sa démolition d’un adversaire crédible qui n’avait pas été arrêté à portée aussi rapidement au cours de ses 13 ans de carrière professionnelle.

Terence Crawford a arrêté Dulorme au sixième tour de leur combat pour le titre des poids mi-moyens juniors WBO en avril 2015 à Arlington, au Texas. Luis Carlos Abregu a battu Dulorme par TKO au septième round lors de leur combat d’octobre 2012 à Vérone, New York.

Lors de son combat précédent, Dulorme, 31 ans, a testé un autre jeune poids welter invaincu, Eimantas Stanionis. Les Lituaniens Stanionis (13-0, 9 KO, 1 NC) ont remporté leur combat de 12 rounds par décision unanime le 10 avril au Mohegan Sun Arena à Uncasville, Connecticut. Pendant ce temps, Ennis n’a toujours pas dépassé le sixième tour depuis qu’il a fait ses débuts professionnels en avril 2016.