Jarred Kelenic une star en devenir

CARLSBAD, Californie – Les statistiques globales de Jarred Kelenic – 0,181 en moyenne, 0,615 OPS et 106 retraits au bâton en 377 apparitions au marbre – présentent une mauvaise saison recrue. Pourtant, le directeur général des Mariners, Jerry Dipoto, a déclaré que l’ancien choix de première ronde des Mets serait toujours « un joueur exceptionnel dans les grandes ligues ».

Après un début historiquement épouvantable, les statistiques de Kelenic se sont améliorées de juin à juillet à août jusqu’à un septembre au cours duquel il a eu un OPS de .854 et sept circuits en tant qu’interprète clé dans la course finalement futile des Mariners pour les séries éliminatoires.

Dipoto a noté l’amélioration constante et que Kelenic est encore jeune (22) et n’a eu de travail sur un autre site que pendant la saison COVID 2020. Dans l’ensemble, Dipoto l’a qualifié de « année encourageante. … Je pense qu’il sera un joueur de type All-Star au-dessus de la moyenne. Il ne fait aucun doute qu’il peut le faire d’un point de vue talentueux et émotionnel.

Kelenic était l’élément clé que les Mets ont envoyé aux Mariners après la saison 2019, lorsqu’ils ont acquis Edwin Diaz et absorbé la majeure partie du contrat de Robinson Cano. L’échangiste gaucher avait été le sixième choix au total du repêchage de 2018.

Steven Matz devait assister aux réunions du directeur général mercredi pour rencontrer les clubs intéressés par le gaucher libre.

Matz a présenté une fiche de 14-7 avec une MPM de 3,82 en 29 départs cette année pour les Blue Jays après avoir été échangé par les Mets. Toronto reste intéressé par une réunion. Les Tigres sont très intéressés. Les Angels et les Red Sox sont parmi les autres clubs qui envisagent Matz.

Steven Matz devrait présenter son propre dossier d’agence libre lors des réunions du GM.Robert Sabo

Matz tombera probablement dans la fourchette des contrats de trois (peut-être) quatre ans pour un montant compris entre 10 et 13 millions de dollars par an.

Il y a beaucoup d’équipes avec beaucoup d’argent à dépenser sur le marché. Deux qui sont cités pour être agressifs au début sont de l’AL West – Seattle et Texas.

Autre club d’AL West, les Angels se concentrent sur les lanceurs de départ. Et bien qu’ils aient déjà d’énormes contrats avec Anthony Rendon, Mike Trout et Justin Upton, et Shohei Ohtani s’approchant du point où il gagnera énormément d’argent, les Angels n’ignoreraient pas le sommet du marché de départ, qui comprend Max Scherzer. .

Cependant, les Anges ressentent le besoin de renforcer un système agricole étriqué. Il est donc peu probable qu’ils jouent pour un agent libre avec une offre de qualification et perdent des choix de repêchage en compensation. Voici donc Kevin Gausman, Robbie Ray, Eduardo Rodriguez, Noah Syndergaard et Justin Verlander.

Le directeur général des Rays, Erik Neander, a déclaré que « à 100 % » les Rays allaient proposer un contrat à Tyler Glasnow, cependant, il est peu probable qu’il le fasse en 2022. Glasnow a subi une opération de Tommy John début août, donc au mieux, il reviendrait en septembre pour un camée.

Glasnow coûtera environ 5 millions de dollars pour ne pas lancer en 2022, puis sera à peu près le même en 2023, ce qui serait l’année de la marche des droitiers. Les Rays considèrent que l’investissement potentiel de 10 millions de dollars est valable car il vaudrait ce montant pour juste lancer en 2023, ils pourraient toujours essayer de le prolonger ou ils peuvent essayer de l’échanger.

Les Cubs, bien qu’ils savaient que Glasnow raterait probablement la saison 2022, ont tenté d’acquérir le droitier à la date limite des échanges de juillet dernier avec l’idée de l’avoir pour 2023. D’autres clubs seront prêts à parler aux Rays de quelque chose de similaire.