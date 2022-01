Jarred Tinordi jouera contre les Ducks dans le cadre du remaniement de la formation des Rangers

ANAHEIM, Californie – À moins que quelque chose d’imprévu ne se produise, Jarred Tinordi devrait jouer pour les Rangers samedi soir dans seulement son sixième match de la saison dans la LNH et le premier depuis le 21 novembre dans le cadre d’un remaniement de la troisième paire dans la foulée de la raclée 5-1 à Las Vegas jeudi.

Sortiront à la fois Libor Hajek (en tenue de ville suite à son moins-quatre, 6/25 Corsi) et Zac Jones (à la brigade des taxis après son moins-trois, 7/25) suite à la mauvaise aventure du tandem dans le désert.

Viendront Tinordi et Nils Lundkvist, qui avaient été un bon scratch au cours des deux dernières compétitions, tandis que Patrik Nemeth restera à l’écart de ce qui est classé comme une affaire « personnelle ».

« J’ai toute la confiance du monde en lui », a déclaré l’entraîneur Gerard Gallant à propos de Tinordi, 29 ans, 6 pieds 6 pouces et 204 livres, qui a disputé cinq matchs avec le Wolf Pack de la AHL du 12 décembre au 23 ans en mission de conditionnement, puis a été frappé par COVID-19 immédiatement à son retour chez les Rangers le 27 décembre.

Jarred Tinordi n’a plus joué pour les Rangers depuis le 21 novembre. .

« Il n’y a rien de plus que j’aimerais voir que Tinner soit dans notre programmation tous les soirs, un gars grand et fort [who’s] une présence physique.

Le match à domicile prévu des Ducks contre Detroit jeudi a été reporté en raison de «problèmes liés à COVID» après que John Gibson, Hampus Lindholm, Sam Carrick et Vinni Lettieri ont rejoint Trevor Zegras sur la liste des protocoles pour Anaheim.

Igor Shesterkin et Julien Gauthier des Rangers ont tous deux été testés positifs à la suite du vol charter mardi de New York à Las Vegas. Jose jeudi et Philadelphie samedi prochain.

« Je pense que nous venons d’apprendre à nous y adapter », a déclaré Ryan Strome à propos des défis posés par l’impact du virus. « J’ai l’impression que nous venons de nous habituer à gérer ces choses et à nous ajuster à la volée.

« Cela fait partie de la vie dans la LNH en ce moment en 2022. »

Les Rangers ont travaillé sur des exercices mettant l’accent sur la couverture de la zone défensive et la prise de conscience des back-checks après un effort déficient et inhabituellement déconnecté contre les Golden Knights.

Postez des membres Sports+, inscrivez-vous pour que Mollie Walker vous envoie par SMS le dernier mot sur les Rangers et répondez avec vos réflexions et vos questions. Pas encore membre de Sports+ ? Essayez-le maintenant.

« Nous avons fait quelques exercices que nous n’avions pas fait depuis un moment, juste pour nous rafraîchir sur certaines choses », a déclaré Strome. « Ce ne sont que de petites choses qui peuvent parfois glisser et elles l’ont fait [in Vegas].

« C’était assez décevant, mais je ne pense pas que ce soit [hitting] un bouton panique ou quoi que ce soit.

Alexandar Georgiev devrait obtenir son troisième départ consécutif samedi tandis que Keith Kinkaid recule.