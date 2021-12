Jarrod Bowen, cible du transfert de Liverpool, devrait faire partie de l’équipe d’Angleterre pour la Coupe du monde alors que l’as de West Ham remporte TROIS passes décisives contre Watford pour poursuivre une superbe campagne

Jarrod Bowen a poursuivi sa superbe campagne avec trois passes décisives contre Watford et Trevor Sinclair a soutenu l’homme de West Ham pour faire partie de l’équipe d’Angleterre pour la Coupe du monde s’il continue sa brillante forme.

Bowen a été la vedette du spectacle alors que les Hammers ont rebondi après trois défaites consécutives pour sceller les trois points indispensables à Vicarage Road.

Bowen semble s’améliorer à chaque match

Le joueur de 25 ans a récolté trois passes décisives et a vu un but refusé par VAR dans ce qui était un affichage cinq étoiles qui a prouvé pourquoi des gens comme Liverpool envisageraient de le signer l’été prochain.

Et l’ancien attaquant de West Ham et habitué de talkSPORT Trevor Sinclair a indiqué que Bowen serait un candidat à la Coupe du monde au Qatar en 2022 s’il continue sa superbe forme.

« Bowen pour l’équipe de la Coupe du monde s’il continue », a écrit Sinclair sur Twitter.

Bowen a maintenant six passes décisives et trois buts en 18 matches de Premier League ce trimestre et un autre joueur de West Ham, Dean Ashton, a également insisté sur le fait qu’il se qualifiait pour le tournoi.

Bowen a joué un rôle déterminant dans la victoire de West Ham sur Watford

« Il faut dire que Bowen a été magnifique et quand vous regardez les équipes qui veulent maintenant appuyer de l’avant, il est exceptionnel », a déclaré Ashton à talkSPORT plus tôt en décembre.

«Il travaillera et est prêt à revenir dans l’autre sens et à défendre.

« Il a une excellente attitude et je pense que s’il continue à le faire et à s’améliorer, continue d’être une menace des coups de pied arrêtés en termes de livraison, alors il attirera l’attention des meilleures équipes ainsi que de l’Angleterre.

« Mais c’est très difficile quand il y a autant de joueurs qui se battent pour ces postes. »

