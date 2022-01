Jarrod Bowen coûtera probablement 60 millions de livres sterling à Liverpool de West Ham en raison de quatre facteurs, selon un expert

Liverpool devra probablement payer 60 millions de livres sterling s’il veut signer Jarrod Bowen de West Ham, selon un expert.

Les Reds chercheraient à améliorer leur ligne de front avec un nouvel ajout. Si Mohamed Salah, Roberto Firmino et Sadio Mane se sont révélés indispensables, ils auront tous 30 ans l’été prochain.

Et tandis que de nouveaux contrats pour le trio suffiraient, Liverpool cherche à proposer des options plus jeunes.

Diogo Jota, 25 ans, représente l’avenir à plus long terme de l’attaque du club. Il a joué après son déménagement des Wolves en septembre 2020.

Pourtant, des rapports récents ont affirmé que Liverpool – dirigé par le directeur sportif Michael Edwards – regarde Bowen de West Ham et Raphinha de Leeds.

Bowen, 25 ans, s’est d’abord fait un nom à Hull dans le championnat avec Hull. Néanmoins, il impressionne depuis son ascension dans l’élite.

Mais à la suite de son ascension, l’ancien gardien de but Paddy Kenny a insisté sur le fait que Liverpool aurait du mal à le signer. Non seulement il a la capacité et la forme, mais il obtiendrait un rôle important à Anfield. Il pourrait aussi encore jouer pour l’Angleterre.

« Pour Bowen, vous envisagez des frais énormes », a déclaré l’expert Kenny à Football Insider.

«Ces grands clubs doivent savoir, ces jours-ci, ils doivent payer plus cher pour ces joueurs.

«Je pense que si vous regardez sa forme, ses capacités et à quel point il est important pour Liverpool, vous regardez 50 millions de livres sterling. Peut-être même 60 millions de livres sterling, West Ham n’a pas besoin de vendre. C’est l’élément clé ici, donc cela pourrait prendre pour qu’une offre soit acceptée.

«Il est brillant et il pourrait également devenir un joueur anglais, donc il y a encore plus d’argent en plus.

« West Ham doit également le remplacer et ce n’est pas une mince affaire. West Ham détient toutes les cartes de toute façon.

Bowen, l’impact de West Ham salué

La saison dernière, Bowen a participé aux 38 matchs de Premier League et a contribué directement à 13 buts.

Cette fois-ci, il est en passe de battre ce total, avec trois buts et neuf passes décisives jusqu’à présent.

Micah Richards a insisté que l’ailier est un « cheval noir » pour faire partie de l’équipe d’Angleterre pour la Coupe du monde.

Il a ajouté que l’ailier méritait plus de crédit, alors que Declan Rice et Michail Antonio sont salués pour leurs rôles.

« Bowen fait tout autant partie de tout cela et a été libéré en n’ayant pas la pression d’avoir besoin de marquer tous les buts, comme ce fut le cas à Hull », a déclaré Richards.

