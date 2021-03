Jarrod Bowen s’excuse d’avoir utilisé N-word dans un tweet historique alors que la FA confirme l’enquête et que Trevor Sinclair dit que l’ailier de West Ham devrait être puni

Trevor Sinclair pense que l’ailier de West Ham, Jarrod Bowen, devrait être puni, après s’être excusé d’avoir utilisé un terme raciste dans un tweet historique qui a fait surface en ligne.

La Football Association a confirmé qu’elle était au courant et enquêtait sur une publication sur Twitter de 2012 dans laquelle Bowen, qui avait 15 ans à l’époque et dans les livres de Hereford Town, a utilisé le mot N.

L’ailier de West Ham Bowen s’est excusé après la publication d’un tweet historique offensif en ligne

Le message de l’ailier âgé de neuf ans disait: « Ce seul ami qui pense que son #N ***** noir s’il vous plaît. »

Bowen fait maintenant face à des mesures disciplinaires de la part de la FA pour son tweet, des messages historiques précédents entraînant des amendes et des interdictions pour les joueurs – y compris l’attaquant de Watford Andre Gray.

Gray a été banni pendant quatre matchs et a reçu une amende de 25000 £ pour un tweet historique homophobe, le joueur s’excusant pour ses commentaires et insistant sur le fait qu’il est maintenant « une personne complètement différente ».

On se demande si Bowen recevra une punition similaire, étant donné qu’il était encore écolier au moment de son poste.

L’ancien milieu de terrain de West Ham et de l’Angleterre Sinclair a déclaré qu’il devrait être puni, affirmant qu’il serait « dangereux » de permettre au joueur de 24 ans de s’échapper avec juste une « claque au poignet ».

Mais il admet que l’âge de Bowen doit également être pris en compte et qu’il devrait être «pardonné» pour ses actions en tant qu’enfant.

La FA enquête sur ce tweet historique de Jarrod Bowen

Bowen a publié une déclaration d’excuses après la publication du Tweet jeudi soir, disant: «En 2012, quand j’étais un gamin de 15 ans, j’ai posté un tweet offensant et immature.

«Je tiens à m’excuser sans réserve pour le contenu inacceptable de ce message, en particulier à tous ceux qui sont liés à West Ham United. Ce n’est pas un exemple que je souhaite donner et il ne décrit certainement pas les valeurs et les principes que je détiens. »

West Ham a également ajouté qu’ils avaient une « approche de tolérance zéro face à toute forme de discrimination » au club, Bowen « comprend les exigences et la responsabilité qui lui incombent » et la question « sera traitée en interne ».

Sinclair a rejoint talkSPORT en ondes pour discuter de l’incident et a insisté sur le fait que Bowen DEVRAIT être réprimandé par la FA, qui devrait « donner suite au précédent qu’ils ont établi ».

Mais il insiste sur le fait que le joueur lui-même sera très « embarrassé » du fait que le message a fait surface et ne devrait pas être victime de la culture d’annulation en conséquence.

Gabby Agbonlahor dit qu’il boycotte les médias sociaux et que d’autres devraient emboîter le pas à cause des abus racistes en ligne et Troy Deeney dit qu’il y a un vrai gros problème

« Je pense que vous devez évidemment tenir compte de son âge, mais quand nous parlons des médias sociaux, je pense que l’éducation des jeunes doit être là », a déclaré l’ancien Hammers à l’animateur de talkSPORT Jim White.

«Cela a toujours été un risque que cela se reproduise, et il a fait une erreur.

«Je pense à lui quand il retournera dans le vestiaire de West Ham avec ses coéquipiers, car ce sera une situation délicate et je suis sûr qu’il va s’excuser comme il l’a déjà fait publiquement.

«Les clubs ont la responsabilité d’éduquer les jeunes et de s’assurer qu’ils comprennent que cela n’est pas toléré.

«En ce qui concerne la FA, ils ont établi leur stand, ils ont créé un précédent, ils ont déjà interdit et condamné des joueurs à une amende et je pense que le président sera maintenu et que cela sera suivi par la FA si cela est considéré comme une offensive. tweet.

«Je pense qu’il en sera gêné. Faisons bien les choses, c’était un gamin, mais il doit quand même y avoir une responsabilité.

Bowen pourrait être puni par la FA pour son tweet offensif de 2012

«Nous venons de voir l’incident où Ian Wright a été victime d’abus racial en ligne, et cela a finalement été commis par un enfant. Mais ce n’est pas une excuse, l’éducation doit être là. Ces tweets peuvent être nocifs pour les gens.

«Je me sens pour Jarrod Bowen parce que j’étais enfant et je suis sûr qu’il sera gêné par ça, et ce sera un vestiaire gênant quand il devra affronter ses coéquipiers qui sont noirs.

«Ce serait très dangereux de le laisser partir avec un poignet giflé après avoir discipliné deux autres joueurs pour des choses similaires. Je pense qu’il doit y avoir une cohérence de la part de la FA et des autorités et je pense que cela sera exécuté.

«Mais annulez la culture, tout le monde fait des erreurs et il faut lever la main, j’ai fait beaucoup d’erreurs.

«Je pense que si vous acceptez la responsabilité de vos erreurs, puis passez à autre chose et essayez d’avoir une influence positive, c’est le mieux que vous puissiez faire et si c’est le cas, nous devrions lui pardonner.