Jarrod Ramos pénalement responsable d’une fusillade dans la Capital Gazette : Jury .

Un jury à Annapolis jeudi a constaté que Jarrod Ramos, le tireur responsable de la fusillade de la Capital Gazette en 2018 qui a fait cinq morts, avait la capacité mentale et émotionnelle de comprendre que ses actes étaient répréhensibles, estimant qu’il pouvait être tenu pénalement responsable de la fusillade de masse, ont rapporté plusieurs organes de presse.

Le jury, composé de huit hommes et quatre femmes, a conclu à l’unanimité que Ramos, 41 ans, était capable de comprendre la criminalité de sa décision de donner suite à une attaque préméditée contre l’agence de presse du Maryland. Les victimes de Ramos étaient des membres de la rédaction : Gerald Fischman, Rob Hiaasen, John McNamara, Rebecca Smith et Wendi Hivers.

Ramos avait déjà plaidé coupable aux 23 chefs d’accusation retenus contre lui dans le cadre des meurtres de 2019, mais son équipe juridique de défenseurs publics a également plaidé “non criminellement responsable” – semblable à un plaidoyer d’aliénation mentale dans le Maryland – dans l’espoir que Ramos être envoyé dans un établissement psychiatrique à sécurité maximale où il aurait la possibilité d’être libéré. Au lieu de cela, il risque la prison à vie. En vertu de la loi de l’État, la charge de la preuve incombe au défendeur de montrer par une prépondérance de la preuve « que le défendeur était à l’époque pénalement responsable ou non pénalement responsable en raison de l’aliénation mentale selon le critère de la responsabilité pénale ».

Selon un rapport de WJZ-TV, une filiale de CBS basée à Baltimore, les avocats de Ramos ont conclu leur déclaration finale en remerciant le jury pour leur service et en leur disant qu’il était “naturel d’avoir de la sympathie pour les victimes dans [the defendant’s] acte violent et horrible, mais vous ne devez pas fonder votre verdict sur ce type d’émotion.

Plus tôt dans le procès, l’équipe juridique de Ramos a fait témoigner quatre médecins qu’il vivait avec de multiples troubles mentaux qui l’empêchaient d’avoir « la capacité d’apprécier la criminalité de sa conduite ou de la conformer aux exigences de la loi », selon un rapport de The Washington Post.

« Les experts de la défense ont diagnostiqué à Ramos un trouble du spectre autistique, un trouble obsessionnel compulsif et un trouble délirant – arguant que ces conditions alimentaient sa fixation avec la Capital Gazette et la justice du Maryland après avoir perdu une affaire de diffamation contre le journal », a rapporté le Post. “Il a vécu dans cette illusion pendant des années, ont-ils dit, alors qu’il préparait son attaque contre les juges dans cette affaire et la Capital Gazette.”

Comme indiqué précédemment par Law&Crime, Ramos a poursuivi la Capital Gazette en 2012, mais ses allégations ont été rejetées par un juge. La poursuite en diffamation découle d’un article de 2011 écrit sur la façon dont Ramos, un ancien employé fédéral, a plaidé coupable devant un tribunal de district à une accusation de harcèlement pour délit pour avoir contacté à plusieurs reprises une femme en ligne, notamment en l’appelant par des noms vulgaires. La victime a déclaré qu’elle se sentait en danger pour sa vie.

Ramos poursuivi Thomas Hartley, anciennement rédacteur et chroniqueur à la Capital Gazette, et Thomas L. Marquardt, rédacteur en chef et éditeur de la Gazette.

Les procureurs auraient comparé le comportement de Ramos à une partie d’échecs lors de leur discours de clôture, prenant un peu plus d’une heure pour expliquer comment il a méticuleusement élaboré et planifié chacun de ses mouvements avant et pendant l’horrible fusillade, a rapporté WJZ.

Un psychiatre a témoigné pour l’accusation mercredi, déclarant au tribunal que Ramos avait prévu d’attaquer le journal depuis des années, affirmant que le fait qu’il avait appelé le 911 après la fusillade montrait qu’il comprenait la criminalité de ses actions.

Phil Davis, qui travaillait à la Capital Gazette en tant que journaliste criminel au moment de la fusillade et a survécu, a poussé un soupir de soulagement jeudi alors que les roues de la justice tournant lentement ont rattrapé Ramos trois ans et 17 jours plus tard.

« Il suffit de respirer et de respirer. Merci à tous ceux qui ont participé au processus de rétablissement au cours des 3 dernières années. Veuillez garder les familles des victimes dans vos pensées pour les jours à venir », a déclaré Davis à propos des collègues qu’il a perdus. “S’il vous plaît, arrêtez-vous au mémorial si vous êtes à Annapolis et prenez quelques minutes pour lire sur Wendi, Rob, Gerald, Rebecca et John.”

