Jarrod Schulz en a-t-il fini avec Storage Wars après des accusations à la suite d’un incident domestique avec Ex Brandi Passante ?

En avril, Jarrod Shulz et Brandi Passante auraient eu une altercation dans un bar du comté d’Orange, en Californie. Les choses se sont envenimées et Passante aurait demandé à Shulz de partir, après quoi une altercation aurait eu lieu, Schulz aurait poussé son ex deux fois. Il convient de noter que le couple de longue date s’était séparé discrètement il y a deux ans. Plus récemment, il avait été révélé sur Storage Wars que les deux ne sont plus un couple, bien que leurs plaisanteries toujours tiff-y à l’écran soient restées intactes lors de la dernière série d’épisodes, qui s’est inclinée le 25 mai.