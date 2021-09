JARS est un hybride de puzzle et de tower defense avec Tim Burton Vibes

Quand vous dites “Tim Burton”, beaucoup d’esprits dérivent vers un style de réalisation très particulier, et peut-être vers ses films d’animation en particulier. C’est un look cool, et il est cité comme source d’inspiration pour POTS – développé par Mousetrap Games et publié par Daedalic Entertainment, et maintenant confirmé pour une sortie le 20 octobre sur Switch eShop.

Ne faites pas l’erreur que nous avons faite et regardez la vidéo sans le son, car au départ, nous ne pouvions pas comprendre ce qui se passait. Cela a cependant du sens avec la description – vous placez stratégiquement les ressources et les serviteurs, puis les gérez au fur et à mesure qu’ils se déplacent sur la carte à plusieurs niveaux en essayant de casser des pots et de vaincre les ennemis.

Dans les profondeurs moisies du sous-sol de ses parents, le jeune Victor tente de découvrir les secrets enfouis sous sa maison. Pourquoi y a-t-il des pages manquantes dans ce livre mystérieux et que fait Dracula là-bas ? Au cours de son étrange aventure, Victor se retrouvera face à face avec des créatures méchantes, cachées dans l’ombre, et devra les tenir à l’écart du sarcophage.

POTS est un jeu de stratégie avec des puzzles et des éléments de tower defense. Afin d’atteindre leur objectif, les joueurs devront casser les bocaux qui jonchent la cave. Ce qui attend à l’intérieur d’eux est toujours différent, ce qui rend les révélations passionnantes et oblige les joueurs à s’adapter à des niveaux en constante évolution. Le style d’art sombre mais attachant, dessiné à la main donne POTS un look distinct et s’inspire des films d’animation de Tim Burton et Studio Laika.

Cela semble intéressant, et une démo fera partie de Steam Next Fest début octobre si vous avez une machine capable.

