Jarvis Cocker annonce son mémoire « Good Pop, Bad Pop »

Jarvis Cocker a annoncé Good Pop, Bad Pop, un mémoire dans lequel la légende de la musique réfléchira sur « la culture pop du 20e siècle, les bons moments et les erreurs qu’il préfère oublier », selon la description du livre.

Le livre offrira un aperçu de « l’écriture et la musicalité, la performance et l’ambition, le style et la mise en scène de Cocker ». Il sort au Royaume-Uni sur l’empreinte Vintage Digital de Penguin le 26 mai 2022.

Ce fut une période chargée et productive pour Cocker. Le mois dernier, il a publié Chansons d’Ennui, un album de reprises pop francophones destiné à compléter The French Dispatch de Wes Anderson. Ce projet comprend une reprise du single de Dalida & Alain Delon de 1973 « Paroles, Paroles » avec Laetitia Sadier.

Cocker a enregistré Chansons D’Ennui avec le groupe JARV IS… et il comprend le single de Dalida et Delon, classé n°1 en France et classé dans le Top 10 au Mexique et au Japon.

En septembre, Wes Anderson a révélé un visuel animé passionnant pour « Aline », chanté par Cocker du film. Initialement écrite et interprétée par l’auteur-compositeur-interprète français Christophe, la chanson apparaît également sur Chansons d’Ennui Tip Top.

À la suite de plusieurs retards pandémiques, The French Dispatch a été présenté en avant-première à des critiques élogieuses à Cannes au cours de l’été. Il sort le 22 octobre avec Chansons d’Ennui Tip Top et la musique du film d’Alexandre Desplat.

Avec une partition originale du compositeur oscarisé Alexandre Desplat, la bande originale du film sortira sur CD et sur toutes les plateformes numériques. L’édition vinyle 2xLP suivra début 2022.

Jarvis Cocker Chansons d’Ennui Tip-Top est un hommage à la musique pop française et une extension musicale de The French Dispatch qui comprend le rendu de chansons connues par une galerie de grandes stars de la pop française, dont Dutronc (« Les Gens Sont Fous, Les Temps Sont Flous »), François Hardy ( « Mon Ami La Rose »), Serge Gainsbourg (« Requiem Pour Un Con ») Brigitte Bardot (« Contact ») ainsi que des chansons de Dalida & Alain Delon, Marie LaFôret, Nino Ferrer & Radiah, Brigitte Fontaine & Areski Belkacem, Claude Channes et Max Berlin.

Visitez le site officiel de Penguin pour plus d’informations sur Good Pop, Bad Pop.