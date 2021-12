Jasikevicius : "Aujourd’hui a été honteux"

L’entraîneur de la Barça, Sarunas Jasikevicius, a affirmé après la défaite de son équipe contre Bitci Baskonia que son match était « honteux » et a ajouté que « certains joueurs ne sont pas venus ici parce qu’ils sont restés à Barcelone pour fêter Noël ».

Le Lituanien a expliqué lors d’une conférence de presse que « Le facteur fondamental était la motivation » et s’est terminé avec « de très mauvais sentiments » un match qui n’avait qu' »une équipe sur le terrain ».

« Ils ont eu plus envie de gagner que nous et il nous a battus aux Palau exactement de la même manière, avec des contre-attaques et des points faciles », a déploré le coach, ajoutant que « le discours à la mi-temps était inutile.

A propos du retour de Cory Higgins Il a déclaré que « le plus important est que vous reveniez à la dynamique, ça fait du bien de l’arrière » et a ajouté qu’ils sont « ravis » de son retour.

« J’ai joué ici plusieurs fois et dans des matchs comme celui-ci, l’ambiance est incroyable. Aujourd’hui je ne dirais pas qu’il faisait très chaud, mais les matchs étaient très chauds », a estimé le coach culé, qui pensait que « Cette pandémie écrase l’idée du téléspectateur. »