Jasikevicius : « Cela semblait être une victoire impossible »

23/12/2021 à 00h43 CET

.

L’entraîneur du Barça Sarunas Jasikevicius a déclaré que Retour de mercredi contre le Russe UNICS Kazan (111-109), qu’ils ont gagné en prolongation après avoir perdu 20 points, restera dans les mémoires des supporters barcelonais car « la victoire semblait impossible ».

« Nous sommes sûrs de nous en souvenir. C’est l’une des choses les plus importantes que nous ayons faites. Cela semblait être une victoire impossible pour notre jeu et notre mentalité », a expliqué le sélectionneur lituanien.

Saras s’est autocritique malgré la victoire qui permet d’établir un nouveau record au premier tour de l’Euroligue avec 15-2 et la fête de Noël anticipée qui a eu lieu aux Palau en admettant que le staff technique n’a pas réussi à mentaliser les joueurs à concourir. un match qui « a été perdu » au troisième quart-temps, car « ils ont été plus coriaces en défense, remportant tous les ballons divisés et réussissant à voler de nombreux ballons ».

Sur la façon dont ils ont réussi à revenir, le Lituanien a déclaré avoir tenté de « générer des doutes chez le rival » approchant les dix points et, d’autre part, il a demandé au public du Palau Blaugrana d’encourager davantage l’équipe lorsqu’elle perd… même si la vérité est que les fans ont été plus déterminants que le Lituanien ne le croit.

Jasikevicius l’a vu brut à la mi-temps

| DAVID RAMÍREZ

« L’équipe était morte, l’entraîneur était mort et les Palaos étaient morts. Un joueur visiteur doit venir faire un geste pour le faire se réveiller », a-t-il déclaré avec sa demande habituelle en référence au geste du meneur de jeu Isiah Canaan, qui a ordonné la mise au silence du pavillon dans le dernier quart et obtenu le contraire. effet.

Pour sa part, Centre Blaugrana Pierre Oriola Il a reconnu que l’UNICS commandait dans les trois premiers quarts : « Ils nous ont physiquement dominés, ils ont volé des ballons et cela leur a permis de marquer des paniers faciles sur la contre-attaque. »

Le capitaine de l’équipe barcelonaise a souligné l’amélioration défensive comme la clé pour forcer une prolongation qu’il a définie comme un « à pile ou face » dans lequel le public, « déconnecté » dans le pire moment du Barça, « s’est également resserré quand nous avons été plus agressif Y qui nous a aidé à finir de tourner le tableau de bord« .