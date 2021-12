Jasikevicius : « C’est une victoire spéciale »

03/12/2021 à 22:33 CET

L’entraîneur de la Barça, Sarunas Jasikevicius, a reconnu ce vendredi sa victoire sur le court d’Anadolu Efes, qui a battu la saison dernière l’équipe du Barça en finale de la Euroligue, « C’est une victoire spéciale & rdquor;.

«Il est incontestable qu’il s’agit d’une victoire spéciale, venir sur la piste du champion et gagner & rdquor;, a déclaré en salle de presse l’entraîneur lituanien, qui a souligné l’amélioration défensive du Barça en seconde période comme la clé de la victoire finale.

« En première mi-temps, nous n’avons pas pu les arrêter et c’est la seule façon de gagner ici. 47 points en deux quarts, c’est trop. Au troisième quart, nous avons amélioré notre défense. Les chiffres parlent d’eux-mêmes. 33 points en seconde période, 12 points en quatrième quart-temps& rdquor;, analysé Jasikevicius.

L’entraîneur lituanien a relaté la conversation qu’il a eue avec ses joueurs lors d’un temps mort en première mi-temps : «Dites-moi ce que vous pensez que nous pouvons gagner ici. Si c’est le cas, je continuerai à devenir fou dans le groupe comme je le fais toujours, sinon je vais m’asseoir et prendre soin de ma santé & rdquor ;.

«Beaucoup de choses sont allées contre nous, mais nous avons continué à viser le match. À la fin, il semblait que nous avions le contrôle, mais nous jouons avec beaucoup de jeunes et les jeunes font des erreurs. Bien qu’ils s’améliorent et acquièrent de l’expérience, et cela est très important pour nous & rdquor;, a-t-il conclu.