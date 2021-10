Jasikevicius continue de donner des opportunités à la carrière Blaugrana

11/10/2021 à 19:35 CEST

L’entraîneur du Barça, Sarunas Jasikevicius, après avoir remporté la victoire contre le Betis, a donné l’alternative dans la Ligue Endesa à un nouveau joueur de la carrière Blaugrana, le meneur de jeu uruguayen, seulement 18 ans, Agustín Ubal, qui a pu jouer les deux dernières minutes du duel contre l’équipe bétique.

Ubal fait partie des joueurs de plus de la carrière Blaugrana que l’entraîneur du Barça donne l’occasion de faire ses débuts après avoir travaillé régulièrement avec l’équipe première ces derniers mois tout en partageant une équipe avec laquelle il évolue à l’EBA.

L’Uruguayen a eu sa chance, un moment qu’il n’oubliera peut-être pas, bien que son objectif soit de re-saisir un appel de l’entraîneur lorsque les circonstances se présentent comme le dimanche, où il a décidé se passer de Mirotic pour lui donner du repos.

Les premiers points de Caicedo

Et pas seulement Ubal est entré en piste. Auparavant, une autre des « perles » du Barça l’a fait et avec plus d’apparitions en équipe première comme Michael Caicedo, l’escorte Inca qui il était sur la piste pendant environ cinq minutes et a obtenu ses deux premiers points en ACB.

Une journée spéciale pour les deux et cela confirme l’intérêt de Jasikevicius à récompenser ces joueurs qui travaillent avec l’équipe première, et qui ne peuvent grandir qu’en fonction des minutes lorsque les circonstances le permettent.

Et c’est compter sur les jeunes pour Essayer de trouver des références pour les fans de la base blaugrana est l’un des aspects que ce conseil d’administration de Joan Laporta souhaite développer. Avec Juan Carlos Navarro comme directeur général et en accord avec Jasikevicius, l’intention est de continuer à donner des opportunités comme celles que ces deux joueurs ont connues dimanche.

Agustín Ubal a été le dernier à avoir une chance dans l’équipe première du Barça

| FCB

Plus d’apparitions précédentes

Ils n’ont pas été les premiers à avoir des minutes avec Saras à la barre. Au cours de la saison précédente, eCelui qui s’est définitivement consolidé est Sergi Martínez qui n’est pratiquement pas descendu dans l’équipe LEB Oro, bien que ce ne soit que Celui-ci quand il a des galons de première équipe.

Les joueurs aiment Le pivot sénégalais Ibou Badji, qui a déjà fait ses débuts en Endesa League contre Joventut et que cette saison, il a été prêté à la Força Lleida de LEB Oro afin qu’il puisse continuer à acquérir de l’expérience.

Un autre cas similaire a été Le gardien sénégalais Brancou Badio, qui a également eu sa chance en équipe première l’an dernier contre San Pablo Burgos, mais qui a décidé de mettre fin son temps à Blaugrana pour signer pour Fraport Skyliners, où Diego Ocampo s’entraîne.