Jasikevicius-Laso, duel électrique pour la Classique européenne

Les duels entre le Barça et Madrid suscitent toujours des attentes et aussi la passion réveille tout ce qui se passe sur les bancs où ce vendredi, Dans un match correspondant au quatorzième tour de l’Euroligue, deux entraîneurs à la forte personnalité se rencontreront.

Les deux tenteront de remporter le deuxième face-à-face de la saison –le premier était en Super Coupe d’Endesa avec une victoire madrilène-, avec sa stratégie sur la piste et avec un seul objectif, gagner.

Deux techniciens très prestigieux dirigeant deux des grands « navires » de l’Euroligue et qui se battent également pour la suprématie au classement, dans lequel les deux équipes partagent le même record (11-2), bien que le Barça domine la « moyenne » pour seulement + 12.

Duel intense sur tous les fronts

Et c’est que l’intensité de la Classique se vit toujours sur la piste, mais aussi sur les bancs, avec deux coachs à la personnalité marquée et au caractère bien trempé qui leur a coûté plus qu’une « chaleur » avec le collégial. Les biorythmes s’envolent et plus cette année, là où on l’attend un Palau bien rempli avec la visite des blancs.

Depuis l’arrivée de Saras au Barça en juillet 2020, les deux équipes se sont rencontrées neuf fois, le Lituanien dominant leur tête-à-tête avec Laso pour un 5-4 serré.

Si on s’en tient à l’Euroligue, Le Barça a dominé ses deux derniers duels, aussi bien aux Palau (79-72) qu’à Madrid (76-81), les Catalans ont obtenu le billet pour le Final Four et se sont finalement battus pour le titre tandis que Madrid était laissé de côté.

Dans l’équilibre des titres dans leurs confrontations directes, l’égalité prédomine aussi. Pablo Laso a remporté les deux dernières Supercoupes Endesa contre le Barça tandis que l’entraîneur du Barça a battu Madrid de Laso en finale de la dernière Copa del Rey (73-88) et en finale de la Ligue Endesa, 2-0 (75-89 et 92-73). Nous verrons ce qui se passe cette année dans les compétitions ACB.

Nouveau classique en vue

Vendredi vient le premier duel en Europe de la campagne 2021-22 qui ne décide pas d’un titreou. Même si le prix de la victoire sera important dans le moral des deux équipes, sachant qu’elles se reverront dans quelques jours seulement. Ce sera le 2 janvier prochain, quand arrivera la première confrontation en Ligue Endesa, même si cette fois la scène sera le WiZink Center.

Quoi qu’il arrive ce vendredi, les deux techniciens ont un grand respect l’un pour l’autre car ils représentent deux grandes institutions. L’homme de Vitoria est déjà devenu un joueur historique à la Maison Blanche, puisque depuis son arrivée en 2011, il a remporté pas moins de 22 titres, dont deux Euroligue.

Saras dirige à peine le Blaugrana depuis un an mais a déjà commencé à étoffer les vitrines du Musée. Leur objectif est de rééditer les succès en Coupe et en Ligue, avec le « jackpot » de l’Euroligue qui leur a échappé de peu en mai dernier.