Jasikevicius: “Nous sommes très excités”

20/05/2021 à 00:19 CEST

Après la victoire à l’avant-dernier tour de la Ligue Endesa contre TD Systems Baskona (87-74)L’entraîneur du Barça, Sarunas Jasikevicius, a assuré que son équipe “est très excitée” d’affronter la séquence décisive de la saison.

“À ce stade de la saison. Nous avons deux titres à jouer (l’Euroligue et la Ligue Endesa) et nous sommes très excités. Maintenant, nous nous préparons bien pour le Final Four et c’est un luxe », a-t-il rappelé lors de la conférence de presse après le match disputé au Palau Blaugrana.

En ce sens, l’entraîneur lituanien a souligné que des joueurs tels que Nikola Mirotic, Leandro Bolmaro, Auteur ce mercredi de 18 points, ou Pau Gasol “s’entraîne très bien”.

Manque de rythme

Concernant le match, ‘Saras’ a félicité ses joueurs pour la victoire, malgré le fait qu’ils manquaient “d’un peu de rythme” après dix jours sans jouer de match officiel.

“Il nous manque le rythme du jeu car nous n’avons pas joué ces dix derniers jours, mais au final nous avons été beaucoup plus solides et nous avons trouvé où ils risquaient », a-t-il décidé.

