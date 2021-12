Jasikevicius : « Nous survivons »

L’entraîneur du Barça Sarunas Jasikevicius a déclaré ce mardi en avant-première du match contre le Russe Unics Kazan au Palau Blaugrana que, malgré avoir lié huit victoires en Euroligue, l’équipe de Barcelone « survit » aux absences.

« Nous gagnons, mais je ne sais pas si nous sommes en forme. nous survivons», a déclaré l’entraîneur lituanien lors de la conférence de presse avant le match en référence aux blessures du meneur Nick Calathes, des gardes Cory Higgins et Álex Abrines et de l’attaquant Sergi Martínez, et de la perte due au covid-19 de l’attaquant Nigel Hayes-Davis .

Jasikevicius a souligné la bonne forme d’un Unics Kazan qui a remporté sept des huit derniers matchs : « Les chiffres ne mentent pas. Au cours des dix derniers jours, ils sont parmi les meilleurs en attaque et en défense. Ils sont à un niveau incroyable, avec beaucoup de confiance ».

« Aucun de ceux qui ne sont pas là ne semble pouvoir jouer demain. Nick (Calathes) et Cory (Higgins) s’améliorent beaucoup et Sergi (Martínez) peut réapparaître après les festivités », a expliqué l’entraîneur barcelonais à propos de la situation à l’infirmerie.

De son côté, le gardien américain Kyle Kuric a défini Unics Kazan comme une « grande équipe avec beaucoup de talent » et a prédit que cela poserait « un match très difficile » pour le Barça.

« En ce moment, ils jouent comme l’une des meilleures équipes d’Europe. Il faut jouer sans défaite, en équipe comme lors des derniers matchs, et imposer nos règles en défense», a analysé le joueur du Barça.