Jasikevicius veut entrer dans l’histoire avec le Barça

Sarunas Jasikevicius a une seule mission avec le Barça lors de sa visite à Cologne pour le Final Four: emmener l’équipe du Barça à obtenez votre troisième Euroligue après une longue attente.

Un défi en équipe, bien qu’il y ait aussi une opportunité pour l’entraîneur lituanien d’écrire une histoire personnelle dans la première compétition européenne.

Et c’est au cas où l’équipe de Barcelone remporterait le triomphe le 30 mai prochain à la Lanxess Arena, l’entraîneur du Barça deviendra le premier à remporter l’Euroligue en tant que joueur et aussi en tant qu’entraîneur.

Personne n’a fait un ‘double’

Et est-ce que depuis le début de l’Euroligue en 2000, personne n’a été en mesure de faire un double en tant que joueur et entraîneur. Trois autres historiques l’ont atteint à l’étape précédente, lorsque la compétition était connue sous le nom de Coupe d’Europe, organisée par FIBA ​​Europe.

Deux d’entre eux sont bien connus dans le basket espagnol, Lolo Sainz et Svetislav Pesic, et l’autre, un joueur arménien d’origine égyptienne, qui a terminé De nationalité soviétique, Armenak Alachachian.

Le Soviétique a nationalisé, a remporté la Coupe d’Europe avec le CSKA Moscou en 191 et 1963, et je l’ai eu comme entraîneur du même CSKA, en 1969.

Sainz, histoire de Madrid

Lolo Saiz, l’icône du Real Madrid, était un joueur blanc de 1961 à 1968, puis obtenant quatre Coupes d’Europe. Quoi Entraîneur de Madrid, de 1975 à 1989, j’ai encore deux blessures dans les saisons 77-78 et 79-80.

Pour sa part, ancien entraîneur du Barça, le Serbe Svetislav Pesic a réalisé sa seule Coupe d’Europe en tant que joueur, avec Bosna Sarajevo, en 1979. En tant qu’entraîneur, il fait déjà partie de l’histoire du Barça avec son titre obtenu au Palau Sant Jordi, en 2003, dans la première Euroligue après de nombreux problèmes précédents.

Jasikevicius est toujours aussi intense qu’il l’était sur la piste

L’entraîneur lituanien peut se vanter d’être le seul joueur de l’histoire de l’Euroligue en ayant remporté le titre avec trois équipes différentes: Barça (2003), Maccabi Tel Aviv (2004 et 2005) et Panathinaikos (2009).

Dans le dernier Four à Cologne, deux joueurs d’Armani Milan, le rival du Barça en demi-finale, pourraient “ le traquer ”, le canari Sergio Rodríguez, champion avec Madrid (2015) et le CSKA (2019) et le pivot Kyle Hines, qui l’a fait avec l’Olympiakos (2012 et 2013) et le CSKA (2016 et 2019).

Espérons que cela ne se produise pas, ce qui signifierait que le Barça se serait qualifié pour la grande finale.