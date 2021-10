Chaque produit a été sélectionné indépendamment par notre équipe éditoriale. Nous pouvons recevoir des commissions sur certains liens vers des produits sur cette page. Les promotions sont soumises à la disponibilité et aux conditions du détaillant.

Après avoir attiré plus de 16 millions de téléspectateurs l’année dernière avec sa série Help! I Wrecked My House sur HGTV, la designer et constructeur Jasmine Roth s’est avérée être une véritable star du réseau grâce à ses styles frais et créatifs. Qu’il s’agisse d’aider à transformer des maisons à l’emporte-pièce en maisons de rêve personnalisées ou de sauver des propriétaires trop zélés de bricolages désastreux, la native de Californie a apporté son flair brillant et audacieux à chaque rénovation et conception pour des solutions intelligentes et uniques. Mais alors qu’elle partage son expertise de la maison à travers des émissions de télévision pour le réseau, la designer est prête pour son volume le plus personnel, simplifiant le processus de rénovation domiciliaire avec de nouveaux conseils pour son premier livre, House Story: Insider Secrets to the Perfect Home Renovation.

Offrant un aperçu rare derrière le rideau de la télévision avec un guide de près de 300 pages regorgeant de photos magnifiques et éclatantes, House Story est une célébration magnifiquement organisée pour éliminer les conjectures et le stress de tout projet de maison. Publié le 12 octobre par Penguin Random House et disponible dès maintenant dans toutes les librairies et détaillants numériques, le guide copieux est une lecture agréable, illuminée par le style conversationnel affable de Roth et accentué parfaitement avec des instantanés d’intérieur conçus par le photographe Dabito. En le décomposant le plus facilement à travers quatre types de conception courants et leurs nombreux sous-ensembles de style, Roth fournit aux lecteurs et aux fans des outils pour s’armer pour toute rénovation, y compris des feuilles de travail et des questions stimulantes pour clouer et personnaliser chaque aspect de la conception avec précision.

(Photo: Maison aléatoire des pingouins)

Décomposé en huit chapitres, commençant par « Créer l’histoire de votre maison », Roth assure aux lecteurs le plus naturellement du monde grâce à sa voix de bonne humeur que chaque once d’information partagée est destinée au propriétaire en question. Notant à quel point « l’histoire de la maison » pourrait être un « phrase d’accroche facile » tout au long du texte, c’est celle en laquelle elle croit fermement pour les propriétaires qui cherchent à créer leur oasis personnelle. Chaque chapitre servant de feuille de route tout au long du processus de rénovation et regorgeant de conseils, d’astuces et d’instructions étape par étape, qu’il s’agisse d’une construction majeure ou d’une mise à jour cosmétique mineure, l’objectif de Roth pour tous les lecteurs est de s’assurer que leur conception soit aussi cohérente et complète. comme toujours.

Agissant presque comme un livre d’accompagnement à sa série et peut-être même à chaque émission sur HGTV, le livre de Roth décompose brillamment les quatre conceptions de base avec lesquelles chaque style de maison est accentué tout en notant que la conception choisie sera la base de l’histoire de sa maison. Citant à quel point ce sera une partie importante de sa maison et un style de conception qui ne changera probablement pas, Roth partage également des détails de conception très pointus pour les extérieurs, les bases et les ajouts de style réduits et identifiés à partir de chaque conception de base. Découpant tout le faste étoilé et le glamour de la magie de la télévision avec des descriptions claires et sincères pour chaque besoin, Roth est également très réaliste avec ses conseils décomposant le « monde réel contre la vie de rêve » comme un moyen pour les propriétaires de ne pas trop prendre de l’avance sur eux-mêmes. .

Bien qu’il y ait tellement de choses à aimer dans ce livre et ses inspirations lumineuses débordant à chaque page, l’un des aspects les plus importants et les meilleurs de l’approche directe de Roth est la façon dont ce guide donne l’impression qu’il est fait précisément pour vous. Avec une voix authentique et un charme qui brille, Roth’s House Story ressemble beaucoup à un ami partageant des notes avec vous pour une expérience à la fois encourageante et inspirante, allant de listes de contrôle, conseils de pro, notes de vocabulaire, ressources préférées et sa propre « maison histoire » pépites injectées entre les pages. De plus, ses conseils très simples expliquent vraiment tout pour les lecteurs, quels que soient leur budget et leur taille, grâce à ses différents scénarios.

(Photo : Dabito / Maison aléatoire des pingouins)

House Story: Insider Secrets to the Perfect Home Renovation est un livre abondamment définitif qui explore non seulement ce qui est possible pour vous et votre maison, mais un beau texte qui guide et transforme sans aucun doute votre espace en un lieu unique à vous. Incluant des informations utiles à chaque étape du processus, tout en faisant preuve d’ingéniosité, peu importe l’espace, le guide de Roth est un guide amusant et dynamique offrant des conseils et des astuces pour tous les besoins de rénovation domiciliaire. L’habitabilité et la personnalité étant sa véritable boussole, le sens aigu de Roth pour le design, la personnalisation et la créativité permet aux lecteurs de regarder chaque pièce, meuble et accent sous un nouveau jour pour un potentiel que nous n’avions jamais imaginé auparavant pour une maison qui a été faite être habité.

House Story: Insider Secrets to the Perfect Home Renovation est désormais disponible dans les magasins et chez tous les détaillants numériques, y compris Amazon, Barnes and Noble et Walmart.