Jason Aldean et Bill Burr dévoilent de nouveaux plans de tournée 2021

La star country Jason Aldean a annoncé aujourd’hui qu’il présenterait une paire de spectacles en plein air à distance sociale en mai, tandis que Live Nation a dévoilé une tournée américaine complète du comédien Bill Burr.

Inutile de dire que les émissions à approche rapide semblent bien jouer dans la perspective d’un retour plus large du divertissement en direct en 2021, d’autant plus que des millions de fans supplémentaires continuent de recevoir des vaccins COVID-19. Jason Aldean a détaillé ses deux concerts à venir (qui auront lieu les 14 et 15 mai, de Manchester, Tennessee’s Bonnaroo Farm) via un communiqué, notant que «vous auriez pu me demander de jouer dans une station-service à ce stade et je dirais Oui. »

Dans l’état actuel des choses, le natif de Macon, Géorgie, âgé de 44 ans, mettra des pass disponibles à l’achat ce mercredi 7 avril pour les membres du fan club «Aldean Army» et le vendredi 9 avril pour le grand public. Les fans ne peuvent acheter des billets que par lots de quatre, souligne le communiqué, et six pieds sépareront chaque groupe de participants.

Pour référence supplémentaire, il en coûte un minimum de 19,99 $ par an pour rejoindre l’armée aldéenne, en fonction du forfait que l’on choisit, et même les prix des concerts semblent ne pas être disponibles pour les non-membres.

Bill Burr, qui a reçu sa première nomination aux Grammy Awards cette année et a présenté plusieurs prix au cours de la partie pré-télédiffusée de l’événement, se prépare à se lancer dans une tournée de 21 étapes aux États-Unis pendant le reste de 2021, une sortie officielle de Live Nation (et envoyé par e-mail à Digital Music News).

Les billets pour la tournée – dont le coup d’envoi est prévu à Las Vegas le vendredi 2 juillet – seront mis en vente à 10 heures, heure locale, ce vendredi 9 avril, selon le communiqué. Cela dit, il est apparu que les fans pouvaient déjà acheter des laissez-passer pour les dates de Las Vegas au moment de la publication de cette pièce, et la «prévente Bill Burr» débutera à 10 heures demain matin.

Il convient également de noter que ni les descriptions de ces derniers concerts ni leur message d’annonce ne semblent mentionner des exigences de distance de six pieds, des masques obligatoires ou des passeports vaccinaux. Bien que les lieux puissent mettre en œuvre leurs propres règles (en particulier à mesure que les événements se rapprochent), ce point est révélateur des différentes approches des professionnels du divertissement pour reprendre les représentations devant le public.

Diplo le mois dernier s’est produit devant une grande foule au Texas, par exemple, tandis que Lupe Fiasco a déclaré en décembre qu’il exigerait que les fans montrent qu’ils avaient reçu un vaccin COVID-19 pour assister à ses concerts.

Néanmoins, il va sans dire que les fans et en particulier les artistes bénéficieront du retour du divertissement en direct, compte tenu de la perturbation financière sans précédent provoquée par la pandémie COVID-19 et des mesures de verrouillage associées. Et en ce qui concerne la demande du marché qui répondra à cette résurgence, il convient de rappeler qu’Insomniac a rapidement vendu EDC Las Vegas (prévu du 21 au 23 mai) et le Day Trip (prévu le 3 juillet) l’année dernière.

Le promoteur du siège de Beverly Hills – dont environ la moitié appartient à Live Nation – a également vendu tous les billets pour son enlèvement inaugural, qui devrait avoir lieu à Orlando ce samedi 10 avril.