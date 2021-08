Jason Aldean pleure la perte de ‘Rhino’, le garde qui l’a sauvé du massacre de Las Vegas: ‘RIP’

Jason Aldean a perdu un être cher.

Mercredi, le chanteur country de 44 ans s’est rendu sur Instagram pour annoncer que son agent de sécurité – et ami de longue date – Ryan “Rhino” Fleming était décédé.

La star a partagé plusieurs images de lui-même avec son défunt copain, y compris des photos d’eux dans des salles de spectacle et de passer du temps avec d’autres proches.

“Mec, c’est un article difficile à écrire. Nous avons perdu un de nos garçons aujourd’hui”, a commencé Aldean dans la légende. “Ryan Fleming alias @rhinolin3 était un ami avec qui j’ai grandi en Géorgie. Il était videur dans notre bar préféré à Macon quand il avait 18 ans, puis est allé travailler pour le département des shérifs en vieillissant.”

Le chanteur de « Heaven » a déclaré que lorsqu’il est venu le temps pour lui d’embaucher un agent de sécurité, il n’avait « aucune question » quant à savoir qui embaucher – Fleming était le choix évident.

“Il est sorti et a parcouru le monde avec nous et pendant des années, si vous me voyiez, Rhino n’était pas trop loin”, a poursuivi Aldean. “C’est lui qui m’a tiré hors de la scène lors de la fusillade de la Route 91 et a mis sa vie en danger pour prendre soin de moi et de mon équipe.”

Aldean se produisait sur scène en 2017 au festival de musique Route 91 Harvest à Las Vegas lorsqu’un homme armé a ouvert le feu depuis un balcon de l’hôtel voisin de Mandalay Bay et a tué des dizaines de personnes assistant au concert avant de se suicider. Le nombre total de morts – dont deux personnes décédées plus tard des suites de leurs blessures et du tireur lui-même – était de 61 personnes.

Le chanteur a conclu son hommage: “C’était un homme bien et un ami encore meilleur. Tu nous manqueras tous, frère et merci de m’avoir soutenu pendant toutes ces années. Nous t’aimons Rhino! RIP.”

Jason Aldean se produisait sur scène à Las Vegas en 2017 lorsqu’un homme armé a ouvert le feu et tué plus de 50 spectateurs et personnes dans la région. (.)

Fleming a également reçu un hommage d’Aldean sur Twitter le même jour. Le tweet contenait une photo de la silhouette de l’agent de sécurité contre les lumières d’une scène.

“Merci Rhino!” la star country a écrit à côté de la photo. “On se voit sur la route un jour frère. RIP.”

Aldean a précédemment abordé le traitement de son traumatisme lié à l’événement, affirmant lors d’une apparition en 2019 dans “The Kelly Clarkson Show” que lui, sa femme et son groupe “s’appuyaient l’un sur l’autre” et “en parlaient”.