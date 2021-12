Jason Bateman nommé homme de l’année par Harvard Hasty Pudding

Jeudi, Jason Bateman a été nommé Homme de l’année 2022 par Hasty Pudding Theatricals de l’Université Harvard, le premier récipiendaire du prix depuis 2020 en raison de la pandémie de coronavirus.

Bateman, acteur, producteur et réalisateur de la série Netflix « Ozark », qui a également joué un rôle principal dans « Arrested Development », recevra son pudding à un rôti le 3 février, a annoncé la troupe de théâtre dans un communiqué.

« Nous sommes ravis de présenter à Jason Bateman le 55e prix annuel Hasty Pudding Man of the Year. Cela fait une minute chaude que nous en avons remis un, alors nous avons pensé que nous le donnerions au gars qui toutes nos mamans ont le béguin après avoir regardé ‘Ozark' », a déclaré le président de l’organisation, Nick Amador.

Le dernier homme de l’année était Ben Platt en 2020. Les récipiendaires précédents incluent Clint Eastwood, Tom Hanks, Robert De Niro et Samuel L. Jackson.

Jason Bateman a remporté un Primetime Emmy pour sa réalisation exceptionnelle dans un drame en 2020 pour « Ozark ». (Photo d’Emma McIntyre/. pour Netflix)

Bateman, 52 ans, a remporté un Primetime Emmy pour sa réalisation exceptionnelle dans un drame en 2020 pour « Ozark », deux prix SAG pour avoir joué dans « Ozark » et un Golden Globe du meilleur acteur en 2005 pour son interprétation de Michael Bluth dans « Arrested Development ». «

Bateman, dont la carrière d’acteur remonte au début des années 1980, est apparu dans plusieurs émissions de télévision et a joué dans plusieurs films, dont les films « Horrible Bosses », « Game Night » et « Identity Thief ».

Bateman à l’âge de 18 ans est devenu le plus jeune réalisateur de la Guilde des réalisateurs d’Amérique pour avoir réalisé trois épisodes de « Valerie », selon Hasty Pudding Theatricals, qui date de 1844 et se considère comme la troisième plus ancienne troupe de théâtre au monde.

Le prix de l’homme de l’année est décerné depuis 1967. Le prix de la femme de l’année de Hasty Pudding a été créé en 1951. La femme de l’année 2022 n’a pas encore été annoncée. La récipiendaire de 2021 était la lauréate d’un Oscar Viola Davis.

Les prix sont décernés à des personnes qui ont apporté des contributions durables et impressionnantes au monde du divertissement.