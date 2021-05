Jason Becker dit qu’il pensait qu’il était sur le point de s’en sortir après de récents problèmes de santé

Guitariste et compositeur légendaire Jason Becker, qui vit avec la SLA depuis plus de 30 ans, dit qu’il pensait qu’il était sur le point de «sortir» suite à plusieurs «problèmes de santé effrayants».

Le mois dernier, Becker a subi un traitement pour une infection bactérienne. Il a passé plusieurs jours dans un hôpital du nord de la Californie après avoir connu «un essoufflement et une fréquence cardiaque rapide», selon sa mère.

Plus tôt aujourd’hui, Jason a publié la déclaration suivante via ses réseaux sociaux:

“Salut tout le monde,

«Je commence enfin à me sentir à nouveau moi-même, après plusieurs mois de problèmes de santé effrayants, et je pensais que j’étais sur le point de m’en sortir.

«Encore une fois, merci à tous pour vos prières et vos meilleurs vœux; je ressens honnêtement cette énergie et je suis très reconnaissant. C’est tellement bon de savoir que vous êtes là-bas et votre gentillesse et votre soutien me font pleurer.

“Comment puis-je éventuellement remercier Herman Li, Nayla, Colleen, Stephen, Amy, et tous les musiciens qui se sont réunis et ont fait don de leur temps et de leurs guitares et ont mis leur cœur dans leur musique, tout cela pour mon bénéfice? Vos paroles et vos gestes affectueux sont humiliants et je suis honoré. Merci à tous. Je suis béni au-delà de la croyance pour chacun de vous.

«J’espère pouvoir m’enregistrer sur l’ordinateur et essayer de suivre tout autant que mon énergie me le permettra, et j’espère revenir à la musique, sous une forme ou une autre, autant que possible.

“Je vous remercie tous du fond du cœur. Ma famille et moi n’aurions pas pu aller aussi loin sans vous tous.”

BeckerL ‘histoire d’ en est une de brillance, de talent, de détermination, d ‘adversité et, finalement, de triomphe. Un enfant prodige à la guitare, Jason a pris de l’importance à l’adolescence alors qu’il était la moitié du duo de guitares techniques CACOPHONIE, avec son grand ami Marty Friedman. En 1989, à seulement 19 ans et après avoir épaté le public du monde entier, le jeune virtuose devient le guitariste de David Lee Roth, suivant les pas immenses de Eddie Van Halen et Steve Vai. Il a écrit et enregistré sur Rothle troisième album solo de “Un peu ne suffit pas”, et était sur le point de devenir une célébrité lorsqu’une douleur lancinante dans sa jambe a été diagnostiquée comme une maladie du neurone moteur (MND), également connue sous le nom de sclérose latérale amyotrophique (SLA), ou maladie de Lou Gehrig, la même condition Stephen Hawking vécu avec pendant plus de cinq décennies. C’est une maladie mortelle avec une espérance de vie de peut-être cinq ans. Peut-être.

C’était il y a plus de 30 ans. Il a perdu la capacité de jouer de la guitare, de marcher, de parler et de respirer par lui-même. Mais jamais perdu sa volonté de vivre ou son envie de créer de la musique. Communiquant par une série de mouvements oculaires avec un système développé par son père, Jason énonce des mots ainsi que des notes de musique et des accords. Il transmet sa vision musicale à son équipe qui peut ensuite saisir les notes dans un ordinateur, éditer les parties selon ses normes rigoureuses, puis générer des graphiques pour les musiciens de session. Sa musique inspirante et son histoire de vie ont fait l’objet d’innombrables articles de presse et couvertures de magazines.

Beckerle dernier album de “Cœurs triomphants”, est sorti en décembre 2018 via Enregistrements de théories musicales/Groupe d’étiquettes de mascotte. Le disque présente des apparitions d’invités par un who’s who de dieux à six cordes, y compris Joe Satriani, Steve Vai, Neal Schon, Steve Morse, Paul Gilbert et Joe Bonamassa.

