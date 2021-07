Jason Becker explique comment il communique avec seulement le mouvement des yeux

Guitariste et compositeur légendaire Jason Becker, qui vit avec la SLA depuis plus de 30 ans, a parlé à Grammy.com du système de mouvement oculaire qu’il a développé avec son père et de la façon dont cela lui permet de communiquer à la fois de manière conversationnelle et musicale. Il a déclaré: “Quand j’étais à l’hôpital, pour me faire opérer de la trachée et du tube gastrique il y a 24 ans, mon père savait que je n’allais pas pouvoir parler. C’était déjà difficile de comprendre ce que j’essayais de dire parce que ma voix était si faible. Un orthophoniste a apporté ce qu’ils avaient comme moyen de communication, ce qui était très compliqué et impersonnel. Par exemple, il y avait des phrases comme « J’ai froid, je suis en colère, apportez-moi de l’eau », etc. Il était basé sur des raccourcis pour les besoins et les problèmes standard. Mon père ne pensait pas que cela fonctionnerait et était un peu terrifié à l’idée que je ne serais pas en mesure de communiquer rapidement ce que je voulais dire – même si c’était juste pour faire une blague ou participer à une conversation. Il est allé dans son studio et a conçu une grille avec les lettres de l’alphabet, divisée en six carrés. Chaque lettre nécessite deux mouvements oculaires. Comme nous nous y sommes tous habitués, nous avons pu voir que nous pourrions faire nos propres raccourcis, comme des sourcils levés pour oui et des lèvres pour non, et des choses comme ça. d, nous l’avons tous mémorisé maintenant et nous pouvons tous mener des conversations à une vitesse assez rapide. Je peux raconter de longues histoires, faire des blagues et participer à la conversation. J’ai entendu dire par d’autres qu’ils avaient essayé le système et qu’ils l’appréciaient. Lors d’une de mes projections de films, j’ai rencontré une femme du Texas qui m’a dit qu’elle avait pu parler à son père pour la dernière fois, et elle était très reconnaissante. Je n’ai toujours rien trouvé de mieux pour moi, y compris les systèmes informatiques ; ils ne sont tout simplement pas personnels ou assez rapides pour moi.

“Avec la musique, c’est assez simple. Je n’ai même pas besoin d’un musicien quand je compose. J’utilise LogicPro et j’ai beaucoup d’excellents échantillons d’instruments. J’indique à mon aide-soignante où mettre des notes. Je réarrange les notes, instrument par instrument et piste par piste. Je sais généralement ce que je recherche et quelles harmonies et contrepoints sonneront cool. Je peux régler la vélocité et le volume de chaque note. J’épelle à mes soignants, par exemple : « Rendez la troisième note plus longue » ou « Réduisez la vélocité. » Quand j’enregistre des musiciens, c’est facile d’expliquer ce que je veux. J’ai aussi eu un super coproducteur, Dan Alvarez, qui comprend ce que je dis et peut expliquer les choses avec sa voix et fredonner si nécessaire.”

BeckerL’histoire de s en est une de brio, de talent, de détermination, d’adversité et, en fin de compte, de triomphe. Un enfant prodige à la guitare, Jason a pris de l’importance à l’adolescence alors qu’il était la moitié du duo de guitares techniques CACOPHONIE, avec son grand ami Marty Friedman. En 1989, à seulement 19 ans et après avoir épaté le public du monde entier, le jeune virtuose devient le guitariste de David Lee Roth, marchant sur les traces immenses de Eddie Van Halen et Steve Vai. Il a écrit et enregistré sur Rothle troisième album solo de, “Un peu ne suffit pas”, et était prêt pour la célébrité lorsqu’une douleur persistante dans sa jambe a été diagnostiquée comme une maladie du motoneurone (MND), également connue sous le nom de sclérose latérale amyotrophique (SLA), ou maladie de Lou Gehrig, la même condition Stephen Hawking vécu pendant plus de cinq décennies. C’est une maladie mortelle avec une espérance de vie d’environ cinq ans. Peut-être.

C’était il y a plus de 30 ans. Il a perdu la capacité de jouer de la guitare, de marcher, de parler et de respirer par lui-même. Mais n’a jamais perdu sa volonté de vivre ou son envie de créer de la musique. Communiquer par une série de mouvements oculaires avec un système développé par son père, Jason épelle des mots ainsi que des notes de musique et des accords. Il transmet sa vision musicale à son équipe qui peut ensuite saisir les notes dans un ordinateur, éditer les parties selon ses normes rigoureuses, puis générer des graphiques pour les musiciens de session. Sa musique inspirante et son histoire de vie ont fait l’objet d’innombrables articles de presse et couvertures de magazines.

Beckerle dernier album de, “Coeurs triomphants”, est sorti en décembre 2018 via Enregistrements de théories musicales/Groupe d’étiquettes de mascotte. Le disque présente des apparitions d’invités par un who’s who de dieux à six cordes, y compris Joe Satriani, Steve Vai, Neal Schon, Steve Morse, Paul Gilbert et Joe Bonamassa.

En 2012, un documentaire intitulé “Jason Becker : Pas encore mort” a été fait sur son histoire.



