Jason Beghe et Jesse Lee Soffer, PD de Chicago, parlent de Voight et Halstead Crossing Lines dans la saison 8

L’hypothèse a été soulevée plus tôt dans la saison 8, lorsqu’un père (joué par Lawrence Gilliard Jr.) a tué un autre homme pour se venger de cet homme qui avait tué son fils. Le personnage de Gilliard a été poussé à le faire après que CPD n’ait pas enquêté sur le cas de son fils, ce qui a conduit à la scène chargée de Halstead et Voight discutant de ce qui peut arriver lorsqu’un homme bon est échoué par le système. Et avec tout ce qui s’est passé depuis pour Halstead, Voight et le reste de l’Intelligence, c’est une question qui mérite d’être revue.