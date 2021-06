La récente enquête menée par le fournisseur exclusif de pneus de Formule 1 Pirelli sur les défaillances catastrophiques des pneus de Lance Stroll et Max Verstappen au Grand Prix d’Azerbaïdjan 2021 à Bakou a entraîné la révision de la directive technique TD 003 de la FIA en numéro C. TD003 est une directive technique délivrée […] More