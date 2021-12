Jason Cundy fait face à la colère de ses collègues hôtes de talkSPORT Dean Saunders, Dean Ashton, Adrian Durham et Jamie O’Hara alors qu’il défend un penalty controversé contre Vladimir Coufal lors de la défaite de West Ham contre Arsenal

Jason Cundy a affronté la colère de ses collègues hôtes de talkSPORT en défendant la décision d’Anthony Taylor d’accorder un penalty et un deuxième carton jaune à Vladimir Coufal lors de la victoire 2-0 d’Arsenal sur West Ham.

Les Gunners ont remporté une victoire impressionnante dans la nuit grâce aux buts de Gabriel Martinelli et Emile Smith Rowe, qui leur ont permis de dépasser les Hammers à la quatrième place du classement de la Premier League.

.

Coufal a fait tomber Lacazette, mais la majorité a trouvé que c’était un bon tacle

Pierre-Emerick Aubameyang avait été démis de ses fonctions de capitaine d’Arsenal par le manager Mikel Arteta à la suite de multiples manquements disciplinaires et Alexandre Lacazette a pris le brassard contre West Ham.

Le Français a fait une prestation globale décente pour mener son équipe à la victoire, mais un énorme moment de controverse est survenu lorsqu’il a été éliminé dans la surface de West Ham par Coufal avec un peu plus de 20 minutes à jouer.

Taylor a accordé un penalty aux Gunners déjà 1-0 et a donné un deuxième carton jaune à Coufal, sans vérifier son moniteur de terrain.

Le commentateur de talkSPORT et ancien attaquant des Hammers, Dean Ashton, a complimenté le tacle à première vue et a été choqué lorsque Taylor a refusé de changer sa décision.

.

Taylor a opté pour un deuxième jaune et les joueurs de West Ham n’en revenaient pas

.

Le riz est devenu italien au cinéma de Lacazette

.

Le premier jaune de Coufal était tout aussi controversé avec Kieran Tierney tirant le meilleur parti d’un bras haut

Lacazette s’est intensifié pour rater le penalty qui en a résulté, mais Arsenal a ensuite fait payer son avantage masculin lorsque Smith Rowe a mis le jeu au lit.

Cundy a d’abord raté l’incident, mais a été stupéfait lorsqu’il a finalement jeté un œil sur l’appel prétendument controversé.

« Les fans de West Ham, ils deviennent fous là-dedans » c’est une honte « , je me dis » oh mon Dieu, qu’est-ce qui s’est passé ici, qu’est-ce que Taylor a fait cette fois « », a déclaré Cundy.

.

Coufal a échangé des mots avec le quatrième officiel alors qu’il quittait le terrain

« Et puis je le vois, j’écoutais Dean Ashton, je pensais que j’allais voir l’une des pires décisions que j’ai jamais vues de ma vie, je suis désolé mais il n’en a pas assez du ballon. »

L’animateur du Sports Bar, Dean Saunders, a laissé Cundy tout seul dans son évaluation, la comparant à la prise de décision discutable lors de la finale de la saison de Formule 1.

.

Le directeur de F1 Masi a fait la une des journaux avec des prises de décision douteuses

« Cette décision appartient à Michael Masi, Formule 1 », a déclaré Saunders. « C’est la pire décision, je ne peux tout simplement pas croire que vous puissiez donner une pénalité pour cela. »

« Eh bien, ne sortez pas l’homme de la boîte, je suis désolé qu’il ait plus d’homme que de balle », a répondu Cundy.

« Si c’est un penalty, le football est fini », a déclaré Saunders avec insistance.

😡 DS : « Cette décision, ridicule. » ❌ JC : « Je suis désolé, il n’a pas assez de ballon ! Il obtient plus de l’homme. 😳 DS : « Le football est fini… Le football est fini si c’est un penalty. » Jason Cundy & Dean Saunders s’affrontent sur le penalty controversé dans #ARSWHU pic.twitter.com/CABI3z4Ehv – talkSPORT (@talkSPORT) 15 décembre 2021

Pendant le match en direct sur talkSPORT, Ashton a maintenu que le tacle de Coufal était à admirer et non à punir.

« Eh bien, mes premières pensées étaient le défi fantastique de Coufal », a déclaré Ashton. « Et c’était! Je veux dire qu’il a le ballon, oui, il a un peu de Lacazette.

«C’est un grand défi, il n’y a absolument aucun moyen que ce soit une pénalité ou une expulsion.

« C’est drôle qu’une minute [Lacazette is] écrit à l’agonie, frappant du poing contre le sol, et la minute suivante il se relève et il peut tirer le penalty.

Durham et O’Hara étaient également en désaccord avec Cundy

« C’était un grand défi de Coufal, et cela n’est clairement pas autorisé de nos jours en Premier League, un tacle où vous obtenez une partie du ballon et une partie de l’attaquant, c’est dommage de dire ça. »

Cundy n’a pas seulement été laissé au sec par ses collègues Saunders et Ashton, mais aussi Adrian Durham et Jamie O’Hara qui ont également été clairement choqués par l’appel de l’arbitre.

« Jason Cundy a officiellement perdu la tête sur Sports Bar », a déclaré Durham.

« A-t-il déjà eu un seul Ade ? » O’Hara a répondu.

